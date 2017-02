Turniej WTA w Kuala Lumpur. Linette awansowała do 1/8 finału

Wynik meczu 1. rundy:

Pewne zwycięstwo w pierwszym secie Linette zapewniła sobie we wtorek po 32 minutach gry . W drugiej odsłonie zaczęły się jednak jej kłopoty - już na samym jej pocz±tku straciła podanie. Co prawda od razu odpowiedziała przełamaniem powrotnym, ale potem przegrywała 1:5. Zmniejszyła nieco straty, ale nie była w stanie odwrócić losów tej partii. W decyduj±cym secie Polka odskoczyła rywalce przy stanie 2:2 i przewagę utrzymała do końca meczu. Spotkanie trwało prawie dwie godziny.Była to pierwsza konfrontacja 93. w ¶wiatowym rankingu poznanianki z 562. w tym zestawieniu Ukraink±, która znalazła się w obsadzie imprezy dzięki przyznanej przez organizatorów tzw. dzikiej karcie.To także pierwszy wygrany pojedynek singlowy Linette w turnieju WTA w tym sezonie. Wcze¶nie przegrywała zarówno w eliminacjach zawodów tej rangi, jak i w głównej drabince. Podobnie potoczyły się jej losy w 1. rundzie wielkoszlemowego Australian Open. Zwycięstwa w tym roku zanotowała w grze pojedynczej wcze¶niej jedynie w Pucharze Federacji.W kolejnej rundzie w Kuala Lumpur 25-letnia zawodniczka zmierzy się z Chink± Shuai Peng (49. w rankingu WTA) lub z reprezentantk± Tajwanu Kai-Chen Chang (113.).Linette jest jedyn± polsk± singlistk± w drabince głównej turnieju w Malezji. W eliminacjach odpadły Urszula Radwańska i Paula Kania. Ta ostatnia wyst±pi jeszcze w deblu - w parze z Argentynk± Mari± Irigoyen rozstawione s± z numerem trzecim. Ich pierwszymi rywalkami będ± Australijki Ashleigh Barty i Casey Dellacqua.Magda Linette (Polska) - Katarina Zawacka (Ukraina) 6:1, 3:6, 6:3.