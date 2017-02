MŚ w Lahti. Adam Małysz zdradza, jak prawdopodobnie będzie wyglądał skład Polaków na drugi konkurs

- Na dzień dzisiejszy ci czterej zawodnicy, którzy skakali na ¶redniej skoczni, s± szykowani na duż± skocznię. Stefan (Hula) czy Jasiek (Ziobro) musieliby skakać na 99 czy nawet 100 proc. swoich możliwo¶ci, a i tak Stefan Horngacher musiałby się nad tym zastanowić. Patrzy na stabilno¶ć zawodników, żeby nie zepsuli totalnie skoku - powiedział Małysz.Nieco poniżej oczekiwań w ostatnim czasie spisywał się Piotr Żyła, ale nie powinien obawiać się o swoje miejsce w kadrze. - W tym momencie to numer 3. Horngacher mówi, że to pewny zawodnik. W tym roku osi±gn±ł bardzo dużo. Potrzeba mu jeszcze trochę więcej spokoju, luzu, ¶wieżo¶ci i będzie dobrze, tak jak na ostatnim poniedziałkowym skoku treningowym. On to potrafi, ale musi skupić się wył±cznie na tym, co ma zrobić. A jak lata głow± nie wiadomo gdzie, po kibelkach, to czasem tak jest . Wszyscy znamy Piotrka. Jego język jest bezpo¶redni, jak kto¶ powie ubikacja, to on powie kibel. Za to ludzie go kochaj±, bo jest całkowicie naturalny. A naturalno¶ć w dzisiejszych czasach jest rzadko¶ci±. Dzięki niemu ludzie s± bardziej rado¶ni.- W poniedziałek odbyli¶my pierwszy trening, dosyć udany. We wtorek kolejny, ale nie wszyscy będ± skakać - na pewno nie pojedzie Kamil. Reszta prawdopodobnie tak, ale jeszcze zadecyduje o tym trener.Zapytali¶my Małysza o to, czy chciałby zostać trenerem. - Bałbym się w tym momencie zostać trenerem. Jak tylko mogę to pomagam trenerom i chłopakom swoimi radami, ale ciężko byłoby prowadzić osobi¶cie kadrę. Lubię to co robię, koordynowanie działań. Stefan lubi, jak jest wszystko poukładane, wtedy dużo łatwiej się pracuje. Gdybym był trenerem, to wtedy nie mógłbym pomagać wszystkim. Musiałbym skupić się na jednej kadrze, a teraz pomagam juniorom, kombinatorom, kadrze A oraz B. Jest tego bardzo dużo, czasami sobie wręcz nie radzę, ale jestem od tego, żeby pomagać.Dyrektor sportowy kadry odpowiedział również na pytania o skoki żeńskie i wytłumaczył, dlaczego reprezentacja Polski nie wystartowała w konkursie mieszanym. - To s± jeszcze juniorki. Dziewczyny niedawno nieĽle skakały na M¦ juniorów, ale podchodziły do tego jeszcze bardzo emocjonalnie. A to mistrzostwa seniorów. Jeszcze trochę pracy przed nimi. Ten sport jest dosyć brutalny je¶li chodzi o wagę, trzeba jej bardzo mocno pilnować. Mamy tu dużo do zrobienia z dziewczynami, one same o tym doskonale wiedz±. Niemka, która zdobyła mistrzostwo ¶wiata, od zeszłego roku schudła jeszcze 3 kg. Waga odgrywa potężn± rolę, nie da się tego unikn±ć. To tak jak u mężczyzn, gdzie opłaca się wzi±ć krótsze narty , ale być bardziej szczupłym. W konkursie mieszanym mieliby¶my szansę na awans do finałowej ósemki, może koło 7. miejsca. Ale zwi±zek zdecydował, że damy jeszcze czas dziewczynom. Teraz musimy się do tego mocno przyłożyć, żeby na igrzyskach w Korei Południowej wystawić taki zespół. Skupimy się na tym, by podĽwign±ć nasze skoki żeńskie.Czy Zakopane mogłoby zorganizować mistrzostwa ¶wiata jak Lahti? - Tak. Byłem w tym komitecie, nie udało się. M¦ zawsze rozdawane s± w kuluarach. Póki nie będziemy mieć tam swojego człowieka, to będzie ciężko. Ale zawsze trzeba będzie się starać.Zapytali¶my Małysza również o ewentualny powrót do skoków, w końcu Janne Ahonen czy Noriaki Kasai nadal skacz±. - Ciężkie pytanie, ale to już nie jest to. Ich wyniki na pewno ich nie zadowalaj±. To s± wielcy sportowcy, dużo osi±gnęli. Zajmowanie w tym momencie miejsc w drugiej dziesi±tce to i tak sukces, ale niższe miejsca... to nie jest dla nich dobre.Jeden z fanów zauważyłem, że Małysz nieco przytył w ostatnim czasie. "Orzeł z Wisły" tak zareagował na te słowa: - Ostatnio trochę się zaniedbałem. Jak przestałem zawodowo jeĽdzić to było mniej czasu na trening, ale cieszę się, że nie mam już zapadniętych policzków. Wiem doskonale, że trzeba się ruszać, to ważne.