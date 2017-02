Cillian Sheridan w Jagiellonii Białystok

Sheridan jest wychowankiem Celtiku Glasgow, ale w pierwszej drużynie zagrał tylko 14 razy. Od 2013 roku grał w lidze cypryjskiej, najpierw dla przez dwa lata dla Apoelu, od 2015 roku był graczem Omonii Nikozja. Dla klubu strzelił 23 gole w 53 meczach.W poniedziałek Cypryjczycy poinformowali, że Sheridan przejdzie do Jagiellonii. "Tracimy ważnego piłkarza, ale taka była jego wola , a my odniesiemy z tego tytułu korzy¶ci finansowe, bo i tak latem mógłby od nas odej¶ć za darmo" - napisano w o¶wiadczeniu.Sheridan we wtorek ma być w Białymstoku . Jak pisze "The Irish Sun" wicelider ekstraklasy już w styczniu był gotów zapłacić za 28-latka 200 tys. euro, ale wtedy kluby nie doszły do porozumienia. Teraz kwota wzrosła o 50 tys. euro. Z polskim klubem o rosłego, bo mierz±cego blisko dwa metry piłkarza, walczyły też kluby z Chin i Korei Płd., ale on wolał zostać w Europie, bo liczy na powołanie do reprezentacji Irlandii.Kibicew Białymstoku Sheridana do tej pory wspominali niezbyt miło. Dwa lata temu w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy napastnik Omonii strzelił jedynego gola w dwumeczu i zapewnił cypryjskiej drużynie awans do kolejnej fazy rozgrywek.