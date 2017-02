Freddy Adu, niegdyś wielki talent, może zagrać w polskiej 1. lidze!

- Je¶li je przejdzie, podpiszemy z nim kontrakt - przekazał "Gazecie Krakowskiej" , za po¶rednictwem rzecznika klubu Dawida Ogórka, pełnomocnik zarz±du ds. sportowych Arkadiusz Aleksander. Wcze¶niej wydawało się, że Sandecja zrezygnuje z tego transferu ze względu na wysokie wymagania finansowe Amerykanina.27-letni Adu to były reprezentant USA, w dorosłej kadrze strzelił dwa gole w 17 meczach. Okre¶lano go mianem wielkiego talentu po tym, jak w wieku 14 lat zadebiutował w MLS w zespole DC United. Podpisał milionowy kontrakt z firm± Nike oraz nagrał reklamę z legendarnym Pele, do którego go porównywano.Jego kariera nie potoczyła się jednak tak, jak sobie to wymarzył. Z DC United odszedł do Real Salt Lake, a stamt±d do Benfiki. Tu zacz±ł się jego zjazd - wypożyczany był do Monaco, Belenenses, Arisu czy Caykur Rizespor. Po nieudanych wojażach na dwa lata wrócił do USA, a potem grał jeszcze w Brazylii (Bahia), Serbii (Jagodina), Finlandii (Kuopion Palloseura), po czym znowu wrócił do USA - do Tampa Bay Rowdies. Obecnie jest bez klubu.Sandecja obecnie zajmuje 8. miejsce w 1. lidze. Ma 27 pkt po 17 meczach - rozegrała o dwa spotkania mniej od innych drużyn. Je¶li wygrałaby oba, to miałaby 33 pkt i wł±czyłaby się do walki o awans (prowadz±ca Chojniczanka ma 36 pkt, a drugi GKS Katowice 35 pkt).