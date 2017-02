Premier League. Media: Leicester City w mistrzowskiej formie. Kibice wyrazili poparcie dla Włocha

"Lisy" wyst±piły po raz pierwszy po zwolnieniu włoskiego trenera Claudio Ranieriego, który niespełna rok temu poprowadził zespół do zdobycia mistrzostwa kraju, sprawiaj±c jedn± z największych sensacji w historii futbolu. W obecnych rozgrywkach drużynie wiedzie się jednak znacznie gorzej - jest na 15. miejscu i ma zaledwie dwa punkty przewagi nad stref± spadkow±."To stało się za póĽno dla Ranieriego, ale Leicester City wreszcie przypomniało sobie, że jest triumfatorem Premier League . Po pięciu kolejnych porażkach bez gola, które kosztowały Ranieriego posadę, jego były asystent i tymczasowy następca Craig Shakespeare stan±ł na wysoko¶ci zadania i natychmiast wprowadził taktyczny porz±dek na murawie. Liverpool został w blokach" - skomentowała poniedziałkowy mecz Agencja Reutera.Zwrócono także uwagę na odrodzenie Jamie'ego Vardy'ego, który w poprzednim sezonie zdobył 24 ligowe bramki, a w tym na 12 kolejek przed końcem ma ich zaledwie siedem. Dwie z nich uzyskał w poniedziałek."Ta nieskuteczno¶ć była dla mnie bardzo frustruj±ca, ale mam nadzieję, że te dwa trafienia dadz± mi motywację i przyjd± kolejne. Zespół bardzo dobrze zareagował na krytykę. Nie wiem w czym konkretnie był problem. Walczyli¶my, ale nic z tego nie mieli¶my. Na szczę¶cie wszystko nam się udało. Teraz naszym zadaniem jest utrzymać tę formę i konsekwentnie i¶ć do przodu" - powiedział Vardy w angielskich mediach.Shakespeare ma szansę przej±ć zespół na dłużej, choć żadne konkretne decyzje jeszcze nie zapadły."Czy byłbym w stanie podołać tej funkcji? Wierzę, że tak. Ale kierownictwo musi wybrać to, co jest najlepsze dla klubu" - powiedział szkoleniowiec, cytowany przez serwis internetowy BBC.W najbliższ± sobotę Leicester City, którego piłkarzami s± Bartosz Kapustka i Marcin Wasilewski , podejmie jednego z rywali w walce o utrzymanie - Hull City Kamila Grosickiego."Moim zadaniem było przygotować chłopaków na mecz z Liverpoolem i to zrobiłem. Zobaczymy, co będzie dalej. Wydaje mi się, że jest jeszcze za wcze¶nie na ostateczne decyzje. Trzy punkty to dobry pocz±tek. To tylko jeden mecz, ale to już co¶. Wierzę, że nadaję się do tej pracy" - dodał Shakespeare.Ranieri w poniedziałek udał się z wnukiem na wycieczkę do zoo i prawdopodobnie nie ogl±dał meczu z Liverpoolem z trybun. Gdyby jednak tam był, na pewno nie spotkałby się z wrogo¶ci± lokalnych kibiców - w różny sposób wyrażali oni swoje poparcie dla Włocha, dziękuj±c mu za jego sukces. W 133-letniej historii klubu "Lisy" nigdy nie zdobyły żadnego innego trofeum.Ranieri był też ulubieńcem mediów. Dziennikarze BBC Radio Leicester napisali otwarty list z nagłówkiem "Claudio Ranieri to uosobienie klasy". Odwiedzili go w domu, nie wiedz±c nawet, czy go zastan±, żeby podziękować za wiele miesięcy współpracy. Włoch nie tylko otworzył im drzwi, ale też zaprosił do ¶rodka i poczęstował kaw±."Niezależnie od tego, czy został zwolniony słusznie, czy nie, dla nas zawsze pozostanie legend±" - podkre¶lili autorzy pisma."Lisy" nie obroni± tytułu w Anglii, ale wci±ż graj± w Lidze Mistrzów, do której awansowały po raz pierwszy w historii. W czterech pierwszych meczach nie straciły ani jednej bramki, a ostatecznie zajęły pierwsze miejsce w grupie G, w której rywalizowały z FC Porto, FC Brugge i FC Kopenhaga. W pierwszym spotkaniu 1/8 finału przegrały z Sevill± na wyjeĽdzie tylko 1:2 (bramkę dla go¶ci zdobył Vardy) i sprawa awansu do kolejnej rundy przed rewanżem 14 marca wci±ż jest otwarta.