NBA. Curry pudłował jak nigdy, ale Warriors i tak wygrali

Wyniki poniedziałkowych meczów NBA:

Do czwartej z rzędu wygranej poprowadził "Wojowników" Kevin Durant, który uzyskał 27 pkt, miał osiem zbiórek i cztery asysty. Gorszy dzień miał Stehpen Curry, który choć zdobył 19 pkt, to nie trafił żadnego z 11 rzutów "za trzy". Pudłował fatalnie, dwa razy nie trafił ani w obręcz, ani tablicę.Dwukrotny MVP rozgrywek, który dotychczas w tym sezonie miał 231 udanych takich prób, ostatni raz ani razu nie trafił zza łuku 4 listopada przeciw Los Angeles Lakers. Mecze z jedenastoma spudłowanymi rzutami z dystansu i bez choćby jednej celnej próby zdarzyły się w NBA do tej pory dwa razy - "dokonali" tego Trey Burke, gdy grał w Utah Jazz i Antoine Walker w czasach gry dla Boston Celtics. Curry do tego rekordowego grona doł±czył w poniedziałek.- Na szczę¶cie takie dni nie zdarzaj± się Stephenowi często. Poza tym mamy w zespole kilku innych graczy, którzy potrafi± trafiać z dystansu - przyznał trener go¶ci Steve Kerr, który mimo że mecz miał do¶ć wyrównany przebieg, to pozwolił zagrać wszystkim zawodnikom i wszyscy zdobyli punkty.Warriors z bilansem 50 zwycięstw i dziewięciu porażek s± obecnie najlepsz± drużyn± w lidze. "Szóstki", dla których 21 punktów zdobył Chorwat Dario Saric, maj± w dorobku 22 wygrane i 37 przegranych, co wystarcza do 13. pozycji na Wschodzie.Prowadz± w tej konferencji broni±cy tytułu koszykarze Cleveland Cavaliers (41-17), którzy w poniedziałek pokonali Milwaukee Bucks 102:95. Kyrie Irving zakończył spotkanie z dorobkiem 25 pkt, a 24 dodał LeBron James, który poprzedni mecz opu¶cił z powodu przeziębienia. "Cavs" przegrali w tym sezonie wszystkie cztery pojedynki pod jego nieobecno¶ć.- On wnosi do drużyny dużo więcej niż się na pierwszy rzut oka może wydawać. To urodzony zwycięzca. Dzięki niemu każdy w zespole czuje się pewniej i gra lepiej - ocenił szkoleniowiec mistrzów Tyronn Lue.Rezerwowy Malcolm Brogdon z 20 pkt był najskuteczniejszy w ekipie "Kozłów". Go¶ciom, który z bilansem 26-32 plasuj± się na 10. miejscu na Wschodzie, nie pomogła kontuzja skrzydłowego Michaela Beasleya, który już w pierwszej połowie skręcił kostkę.Emocjonuj±c± końcówkę zgotowali kibicom gracze New York Knicks i Toronto Raptors. 10 sekund przed ostatni± syren± Courtney Lee trafił za trzy punkty i gospodarze objęli prowadzenie 91:90. W odpowiedzi DeMar DeRozan, z 37 pkt najskuteczniejszy uczestnik meczu, mimo trudnej pozycji trafił z okolic linii rzutów wolnych i zapewnił swojej drużynie 36. wygran± w sezonie.Boston Celtics - Atlanta Hawks 98:114Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks 102:95Dallas Mavericks - Miami Heat 96:89Houston Rockets - Indiana Pacers 108:117New York Knicks - Toronto Raptors 91:92Philadelphia 76ers - Golden State Warriors 108:119Sacramento Kings - Minnesota Timberwolves 88:102