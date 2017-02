Zmarł Ignacy Ordon, były trener Legii Warszawa

Ordon miał 82 lata. Trenerem Legii był przez osiem miesięcy - od paĽdziernika 1980 roku do czerwca 1981 roku. Z klubem zdobył Puchar Polski (1-0 z Pogoni± Szczecin po dogrywce). W 25 meczach zanotował 12 zwycięstw, 10 remisów oraz trzy porażki. Przez lata był także asystentem trenerów Legii, sam prowadził również Zawiszę Bydgoszcz czy Salos Warszawa W Zawiszy to Ordon wprowadzał do dorosłej piłki Zbigniewa Bońka, jednego z najlepszych polskich piłkarzy w historii oraz obecnego prezesa PZPN-u.