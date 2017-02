Premier League. Bartosz Kapustka i Marcin Wasilewski wciąż poza kadrą Leicester mimo zmiany trenera

Zwolnionego Claudio Ranieriego tymczasowo zast±pił Craig Shakespeare. Postawił on na tych samych piłkarzy, na jakich stawiał Włoch. O dziwo to podej¶cie przyniosło skutek, bo "Lisy" pokonały Liverpool 3-1 po dwóch golach Jamiego Vardy'ego oraz jednym Danny'ego Drinkwatera (dla go¶ci honorowego gola strzelił Philippe Coutinho). Dzięki zwycięstwu mistrzowie Anglii awansowali na 15. miejsce w tabeli - maj± dwa punkty przewagi nad stref± spadkow±. Za to Liverpool z ostatnich sze¶ciu spotkań wygrał tylko jedno, przez co jest już na 5. miejscu w tabeli, a może spa¶ć jeszcze niżej - 6. Manchester United ma o punkt mniej i ma jeszcze zaległy mecz do rozegrania (z Manchesterem City ).Wcze¶niej w tym roku Leicester przegrało pięć spotkań ligowych i jedno zremisowało, nie strzelaj±c żadnego gola. Ranieri został zwolniony po porażce 1-2 z Sevill± w 1/8 finału Ligi Mistrzów.Kapustka wci±ż nie zadebiutował w lidze angielskiej, ma za sob± jedynie występy w Pucharze Anglii. Za to Wasilewski w Premier League wyst±pił raz.