Mistrzyni świata Joanna Jędrzejczyk w drużynie Sport.pl!

- Dużo nas ł±czy: czujemy social media , działamy z pozytywn± energi±, od razu znaleĽli¶my wspólny język. Cieszę się, że mogę współpracować z gronem pasjonatów sportu - mówi Joanna Jędrzejczyk. - Znam ten portal od lat i cenię go za nowoczesne podej¶cie do sportu, mediów oraz ¶wietne dziennikarstwo - dodaje.Joanna Jędrzejczyk to jedna z najbardziej wszechstronnych i charyzmatycznych postaci w polskim sporcie. Jest międzynarodow± gwiazd±, w wielu krajach to najbardziej rozpoznawalna polska sportsmenka. Trzykrotna zawodowa mistrzyni ¶wiata w tajskim boksie szturmem podbiła UFC - najlepsz± i najpopularniejsz± organizację MMA na ¶wiecie.- Joanna Jędrzejczyk to nie tylko wybitny sportowiec, ale też autentyczna gwiazda social mediów, czuj±ca się na Facebooku, Twitterze czy Instagramie jak ryba w wodzie. Do tego kapitalna, pozytywna osobowo¶ć, która na kibiców w Polsce i na ¶wiecie działa jak magnes - mówi Marcin Gadziński, dyrektor i wydawca Grupy Sport.pl.Nowa ambasadorka marki Sport.pl zostanie twarz± kampanii "Sport.pl to jest Twój Live", będzie też aktywnie wspomagać redakcję w działaniach w social mediach.*Joanna Jędrzejczyk jest najlepsz± zawodniczk± MMA na ¶wiecie bez podziału na kategorie wagowe. W marcu 2015 roku została mistrzyni± wagi słomkowej (do 52 kg) w efektowny sposób nokautuj±c Amerykankę Carlę Esparzę już w drugiej rundzie. Od tamtej pory czterokrotnie zdołała obronić tytuł. W karierze stoczyła 13 pojedynków w zawodowym MMA. Wszystkie z nich wygrała.Kampania "Sport.pl to jest Twój live" podkre¶la pozycję lidera Sport.pl w mediach społeczno¶ciowych i w¶ród aplikacji mobilnych. Sport.pl na Facebooku to największy dzi¶ fanpage redakcji sportowej w Polsce (814 tys. fanów). Także Snapchat sport.pl jest największym z mediów sportowych. Apka Sport.pl LIVE to najpopularniejsza aplikacja sportowa w Polsce, która przekroczyła milion pobrań