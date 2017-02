Bundesliga. Tajemnica karnych Lewandowskiego. "Wyższa sztuka rzemiosła piłkarskiego"

Odpu¶cił na Euro?

"Wyższa sztuka rzemiosła"

Z 28 rzutów karnych jakie wykonywał Robert Lewandowski od czasu gry w Zniczu Pruszków , tylko trzy nie znalazły drogi do bramki rywala. Jego statystyki wygl±daj± jednak jeszcze lepiej, gdy sprawdzimy skuteczno¶ć jedenastek, w których Polak stosuje specjaln± technikę. Chodzi o karne wykonane ze zwolnieniem lub jak kto woli ze zmyłk±. Robert robi sze¶ć, siedem szybszych kroków, przed kolejnym nieco zwalnia i przyspiesza tuż przed piłk±. Efekt? Na 11 karnych wykonywanych w ten sposób, Polak nie pomylił się ani razu. Pewn± bramkę zdobył tak m.in. podczas ostatniego meczu Bundesligi z HSV. Złoty sposób na karne został znaleziony?- Powiedzmy, że to chyba sposób idealny, bo on przynosi efekty - ocenia były napastnik reprezentacji Polski, a obecnie menadżer Lewandowskiego Cezary Kucharski. Dodaje też, że każdy w ten sposób wykonany karny "zwiększa jego pewno¶ć siebie".Metoda na razie działa, ale zdaniem innego byłego snajpera biało-czerwonych Andrzeja Juskowiaka elementu loteryjno¶ci karnych zupełnie nie wyklucza.- Na pewno parę procent szans na obronę trzeba zostawić bramkarzowi, że wyczuje strzelca. Jest też kilka procent, że nie trafi sam wykonawca. Natomiast sposób jaki wypracował sobie Robert rzeczywi¶cie daje wrażenie pewno¶ci - przyznaje obecny skaut Lecha i były trener napastników Kolejorza, który w Poznaniu pracował z Lewandowskim.Robert technikę ze zwodem stosuje od połowy 2016 roku. Do stałego użytku wprowadził j± 7 maja w meczu z Inglostad. Wykorzystał też dwa tygodnie póĽniej w niezwykle ważnym konkursie jedenastek w finale Pucharu Niemiec. Bawarczycy wygrali go i sięgnęli po krajowe trofeum.Od 1 czerwca zmieniły się piłkarskie przepisy. Strzelców jedenastek traktuje się w nich bardziej rygorystycznie. Wprawdzie zmylenie w trakcie rozbiegu przed rzutem karnym jest dozwolone, ale zmylenie przy uderzeniu piłki po skończeniu rozbiegu już nie. Innymi słowy trzeba bardziej uważać, by za póĽno nie przyhamować, bo w konsekwencji można dostać kartkę i stracić stały fragment gry.Być może dlatego na ostatnich mistrzostwach Europy Lewandowski ze swoj± metod± był nieco ostrożniejszy. W meczu ze Szwajcari± strzelił po staremu. Delikatny "hamulec" zastosował dopiero w starciu z Portugali±.Po Euro ze swego sposobu korzystał już jednak ilekroć podchodził do "wapna". Przy wszystkich o¶miu próbach w lidze i reprezentacji piłka l±dowała w siatce.- W ten sposób wykonywane karne daj± nad bramkarzem przewagę. Strzelec może łatwiej odczytać gdzie golkiper się rzuci - komentuje Kucharski. - Robert w ułamku sekundy potrafi rozstrzygn±ć w któr± stronę pójdzie bramkarz. Do tej pory się nie mylił. Ten ułamek sekundy przed oddaniem strzału to dużo - mówi sport.pl jego menadżer.Oczywi¶cie nie zawsze bramkarze rywali byli z tego zadowoleni. Podczas meczu z Dani± Kasper Schmeichel, protestował tak bardzo, że sędzia dał mu żółt± kartkę. Zdaniem golkipera "Lewy" miał się po prostu zatrzymać podczas rozbiegu.- To zwolnienie przy rozbiegu może irytować bramkarzy, bo trochę wybija ich z rytmu. Jest im trudniej obliczyć moment, w którym piłka będzie przez Roberta uderzana. Dla niego zwiększa natomiast szansę, że bramkarz zrobi jaki¶ ruch - ocenia Juskowiak i sugeruje, że przy każdym scenariuszu większ± korzy¶ć i tak ma "Lewy"- Nawet jak golkiper wytrzyma do końca, to przez póĽn± reakcję strzał może być za trudny do wyłapania. Robert nie strzela przecież w ¶rodek tylko szuka narożników. Bramkarze go na pewno obserwuj± i zdaj± sobie z tego sprawę. Wiedz±, że na ruch musz± się zdecydować - kwituje ambasador kadry U21.Od czasu protestów Schmeichela bramkarze ze swym losem, przy karnych Roberta, chyba się pogodzili. Wiedz±, że wszystko dzieję się zgodnie z przepisami. W praktyce tylko obserwuj± lec±c± w drug± stronę piłkę, bo Polak strzela tam gdzie ich nie ma. Oczywi¶cie cały czas ich bacznie obserwuj±c. Na piłkę przy karnym nie zerka.- Z jednej strony to trudniejsze, ale jak masz dobrze opracowany ten rozbieg, to możesz mieć podniesion± głowę i patrzeć co zrobi bramkarz. Wtedy jest już łatwiej. To jednak i tak wyższa sztuka wtajemniczenia i rzemiosła piłkarskiego - tłumaczy Juskowiak.Lewandowski o swoich karnych za wiele rozmawiać nie chce. Z u¶miechem przekazuje nam, że to tajemnica. Z roli egzekutora jedenastek w Bayernie i kadrze wywi±zuje się na razie bezbłędnie. Niech zatem swój sekret trzyma dla siebie.