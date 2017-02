Wrocław Open. Hubert Hurkacz walczył, ale odpadł

Hurkacz (385. ATP) był pierwszym Polakiem, który wyst±pił w turnieju głównym wrocławskiego challengera. Set otwieraj±cy mecz nie przyniósł wielkich emocji, bo Eysseric (231. ATP) szybko przełamał wrocławianina i zwyciężył gładko 6:2.Ciekawiej zrobiło się od drugiej partii. Najpierw Hurkacz wygrał podanie rywala i prowadził 4:2, ale za chwilę Eysseric zrewanżował się Polakowi, a następnie wygrał swój serwis i był remis 4:4. Przy stanie 5:5 wrocławianin najpierw zwyciężył gema przy swoim podaniu, a póĽniej rywala i wygrał całego seta.Trzeci ostatni decyduj±cy set był bardzo wyrównany i długa trwała wymiana gem za gem. Przy stanie 5:5 Francuz wygrał kolejne dwa i cały mecz w setach 2:1.We wtorek w Orbicie zaprezentuje się aż trzech Polaków. Najpierw (godz. 14.) 18-letni Żuk (975. ATP) zmierzy się z Francuzem Paulem-Henri Mathieu (99. ATP), który we wrocławskim challengerze jest rozstawiony z numerem jeden. Po tym meczu na kort wyjdzie Kapa¶ (467. ATP), a jego rywalem będzie Szwajcar Yann Marti (373. ATP). Obaj tenisi¶ci do turnieju głównego dostali się przez eliminacje. W pojedynku dnia (około godz. 18) Przysiężny (402. ATP) zagra z Andriejem Gołubiewem (269. ATP). Kazach przyjechał do Wrocławia po dobrym starcie w turnieju w Bergamo, gdzie dotarł do półfinału.W tym samym challengerze jeszcze lepiej zaprezentował się Jerzy Janowicz (188. ATP), który wygrał cał± imprezę. "Jerzyk" też zagra we Wrocławiu , ale jego pierwszy mecz zaplanowano dopiero na ¶rodę, a rywalem będzie Czech Marek Jaloviec (311. ATP), który do turnieju głównego awansował z eliminacji.