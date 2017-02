MŚ w Lahti. Budny: Nie powiem, że Justyna Kowalczyk jest słabsza niż Bjoergen albo Kalla

Łukasz Jachimiak: Kiedy Justyna Kowalczyk ogłosiła, że wystartuje z Ewelin± Marcisz w sztafecie sprinterskiej, chwalił Pan tę decyzję, tłumacz±c, że dla naszej mistrzyni będzie to idealne przetarcie przed biegiem na 10 km "klasykiem". Jak według Pana wypadł ten test?

Pierwsze dwa odcinki Justyna biegła sympatycznie, ale na trzecim upadła. To jej fatalne zjeżdżanie sprawia, że resztki włosów staj± mi na głowie. Jak zawodniczka biegaj±ca od 15 lat w Pucharze ¦wiata może tak jeĽdzić? Nikt nie przewraca się tak często, jak ona. Oczywi¶cie to nie wynika z braku umiejętno¶ci, tylko ze strachu. I to jest nie do opanowania. Niestety, ten ostatni zjazd przed stadionem będzie i we wtorkowym biegu. Czyli Justyna straci tam sporo sekund. Wielka szkoda. Ja mam tyle lat, że rany boskie [prawie 80], a nie zjeżdżam pługiem. Tam naprawdę nie trzeba pługu zakładać, tam trzeba przejeżdżać przestępowaniem na dużej szybko¶ci. I tak będ± robiły rywalki.- Nieprawda, dzisiaj na wodzie narty jad± prawie tak samo dobrze jak na ¶niegu. Smary, proszki, cała ta dzisiejsza chemia to jest cud boski. Oczywi¶cie umęcz± się wszyscy bardziej, bo będzie grz±sko, a nie twardo. Ale na technikę zjazdów zła pogoda nie będzie miała wielkiego wpływu.- Pan my¶li, że ja jestem taki odważny, żebym powiedział, że nie jestem optymist± (¶miech)? A tak poważnie, to jestem umiarkowanym optymist±. Bardzo ważne będzie smarowanie nart, ale o to się nie martwię, bo widzę, że sztab Justyny daje sobie radę. Kilka dni temu, na Pucharze ¦wiata w Estonii, warunki były bardzo trudne, a narty posmarowali dobrze. Liczę, że teraz też sobie poradz±. Nam pozostaje się modlić, żeby Justyna nie przewróciła się na tych zakrętach, a reszta jest w jej nogach. Podoba mi się, że ona się nie odgraża. W sporcie tego nie wolno robić. To nikomu nic nie daje. Przykładem Maciej Kot . On jako jedyny mówił przed mistrzostwami, że jedzie po medale. Zaj±ł pi±te miejsce, wspaniałe, ale czy się cieszy? Nie, teraz tłumaczy, że za bardzo my¶lał o odległo¶ciach, za bardzo chciał daleko skakać. Oczywi¶cie nie odbieram mu szans na dużej skoczni, ale wierzę raczej w Stocha, bo on jest najspokojniejszym facetem z naszych skoczków.- Każda z nich, tak samo jak Justyna, formę szykowała w górach. Wszystkie z tych gór zeszły w innym czasie, bo miały różne priorytety. Zobaczymy, komu kiedy przypadnie szczyt formy. Bjoergen wcale nie jest t± Bjoergen, któr± była kiedy¶. Widzieli¶my to w sprintach, gdzie szybko odpadła.- Wiem, że wygrywa, ale moim zdaniem nie jest tak pewnie, jak przed urodzeniem dziecka. W biegu ł±czonym Kalla się wywróciła, chciała natychmiast doj¶ć, a to kosztuje. Gdyby nie upadek i gdyby nie zbyt gor±ca głowa, to Szwedka mogła wygrać. Przecież czę¶ć klasyczn± pokonała tak szybko jak Bjoergen, a w "łyżwowej", w której czuje się lepiej, straciła i ma tylko br±z. Moim zdaniem we wtorek nie będzie głównej faworytki. A czemu ma nie wygrać Parmakoski? Klasyk ma bardzo mocny, biega u siebie, będzie bardzo silna. Na pewno mocniejsza od młodych Norweżek, które według mnie trochę za dużo startuj±. Heidi Weng próbuje zdobyć medal wszędzie. We wtorek będzie w czołówce, ale to będzie dla niej już czwarty start w Lahti. W±tpię, że będzie ¶wieża.- Gdyby Justyna zdobyła medal, byłoby to jedno z jej największych osi±gnięć w karierze. Wła¶nie z uwagi na to, że się nie ¶cigała w Pucharze ¦wiata, że przez dwa miesi±ce jej nie widzieli¶my. Trzeba być straszliwie mocnym wewnętrznie, żeby się zmusić do ogromnie ciężkiej pracy, będ±c ci±gle z dala od czołówki, nie mog±c się z ni± porównać.- Nie zgadzam się. Justyna pokazała, że jest w obrębie zawodniczek, które maj± prawo sięgn±ć po medal. I dziwię się, że kto¶ tego nie widzi.- Wszystko wyjdzie w praniu, ja nie powiem, że Bjoergen, Kalla i Parmakoski s± mocniejsze. Każda chc±c medalu musi wstać dobr± nog±, mieć swój dzień, każda musi liczyć na swój zespół. Mnie się podoba, że Kowalczyk jest u¶miechnięta, że robi wrażenie spokojnej, pewnej, że swoje wypracowała. Ewidentnie robi wrażenie zawodniczki, która chce walczyć. Tego u niej długo brakowało. A że jeszcze jej brakuje na mocn± końcówkę? Tak było w Estonii, zobaczymy czy tak będzie w Lahti. Dobrze, że się przetarła. W niedzielę leciała sympatycznie, na podbiegach dobrze się zbierała. Pozostaje nam trzymać za Justynę kciuki. Jak pobiegnie po br±zowy medal, to będzie dobrze. A jak powyżej, to będzie ¶wietnie.- A z czwartego miejsca Stoch się cieszy? Jak się ma osiem medali mistrzostw ¶wiata, to miejsce poza podium nie cieszy. Justyna jest wielk± zawodniczk± i bardzo ambitn±. Naprawdę dobrym wynikiem będzie dla niej taki, który da podium.