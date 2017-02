MŚ w Lahti. Justyna Kowalczyk przed najważniejszym biegiem mistrzostw: Obliczaliśmy wszystko tak, żebym mogła tu depnąć [ROZMOWA]

Paweł Wilkowicz: Dlaczego zaczęła¶ pisać "Bieg na 10 km klasykiem" wielk± liter±?

Czyli wtorek jest jak egzamin z tego eksperymentu, którym był obecny sezon?

Ale jednak jakim¶ eksperymentem ten sezon był: bez pucharowej młócki, bez Tour de Ski, z niemal samymi biegami klasykiem i nastawieniem na ten jeden dzień.

I ten system się sprawdza, będzie taki sam w sezonie olimpijskim?

Zwłaszcza że w sprincie się szybko traci do¶wiadczenie, gubi rytm walki ramię w ramię z najlepszymi, o czym się też już przekonała¶.

Jaka jest trasa w Lahti?

A które trasy przez te kilkana¶cie lat startów w M¦ były najgorsze?

Liberec, z dwoma złotymi medalami i br±zowym, to były te najmilsze mistrzostwa?

Akurat w M¦ to było trudne dorastanie: Oslo 2011 z niedosytem po biegu na 10 km klasykiem, Val di Fiemme 2013 z wielkim niedosytem.

Bo ostatnie dwa lata po¶więciłam temu biegowi, przez dwa lata dopinałam wszystko na ostatni guzik. Przetułałam się jeszcze, choć już nie musiałam. To będzie dla mnie bardzo ważny dzień. I dlatego wielk± liter±. A je¶li mi tutaj wyjdzie, to może w Pjongczang zrobię nawet dwa biegi wielk± liter±: sprint klasyczny i trzydziestkę.- Nie wiem, czy eksperymentu. Wiem, że jestem w dobrej dyspozycji. Nie potrzebuję już żadnego potwierdzenia, wiem że się dobrze przygotowałam. Już swój mały cel osi±gnęłam. Zmusiłam się do tego, co zapowiedziałam dwa lata temu. A jaki będzie wynik we wtorek, to już nieco inna sprawa. Nie wszystko zależy od przygotowania. Sporo od pogody, od nart. Od takich niespodzianek. Nie chcę niespodzianek. Ale mog± być. Wiele już w sporcie przeżyłam, wiem jak jest. Dlatego nie będę wszystkiego uzależniać od tego biegu. Ale chciałabym żeby moja praca, praca trenera, całego sztabu, doczekała się potwierdzenia dobrym wynikiem - Ustalmy co¶: wy mnie nie widzicie w Pucharze ¦wiata i my¶licie, że jak startuję gdzie¶ w zawodach niższej rangi na Białorusi, to się inaczej staram. Nie, staram się tak samo, tylko nie ma tej rozdmuchanej otoczki.- Na pewno jest mi dobrze na co dzień bez tej otoczki. Dobrze dla mojej głowy. To był wielki plus zmian w tym sezonie. Ale korekty przed igrzyskami będ±, bo je¶li chcę dobrze wystartować w sprincie i trzydziestce w Pjongczang to będę musiała szukać takich biegów, a nie dziesi±tek klasykiem, jak w obecnym sezonie.- Tak, żeby pozostać zwierzęciem sprinterskim, trzeba się stale mierzyć z najlepszymi dziewczynami, a nie w zawodach niższej rangi odbiec wszystkim na dziesięć metrów i komfortowo pilnować przewagi. Musisz walczyć z tymi, z którymi będziesz potem finiszować. Więc na pewno sposób na Pjongczang będzie inny niż na Lahti.- Bardzo dobra i zawsze przynosiła mi dobre wyniki. W zależno¶ci od tego, na jakim poziomie byłam, Lahti zawsze przynosiło mi co¶ dobrego. To s± trudne trasy. Ze stromymi podbiegami, ale przerywanymi krótkimi, sze¶cio-, o¶miosekundowymi zjazdami. Te zjazdy nie s± specjalnie trudne, na tym najgorszym i tak wszyscy wyzeruj± prędko¶ć, więc się wiele nie straci. Wcze¶niej jest jeden trudny zakręt.Ale ze wszystkich mistrzostw ¶wiata w których startowałam, Lahti ma najlepsze trasy. Żałuję tylko, że się wcze¶niej nie postarali o mistrzostwa, wtedy kiedy byłam w najlepszym momencie kariery. Nie do wiary, że tyle lat startuję, a jeszcze ani razu nie miałam mistrzostw w Lahti. W 2001 startowała tu Dorota Kwa¶ny-Lejawa, już wówczas trenowana przez Aleksandra Wierietielnego i zajęła 16. miejsce. Więc widać, że mistrzowskie Lahti lubi Polaków. Już nawet nie wspominam Józefa Łuszczka, bo to oczywiste.- Zdecydowanie dwa lata temu w Falun. Na szczę¶cie ta najważniejsza, sprinterska, mi podpasowała. W Oslo był łatwy, ale długi zjazd, a ja na takich dostaję zakwasów, i to takiego kopa zakwaszeniowego. Val di Fiemme - ¶wietne trasy. W Libercu też były dobre, strome z szybkimi podbiegami. Zreszt± widać po wynikach.- A może te będ± najmilsze? Czuję się tu super, bardzo lubię Finlandię i Finów. Liberec był super, ale to jednak było pożegnanie z czasami, gdy byłam dziewczynk± w sporcie. Potem już trzeba było dorosn±ć.- W Libercu też nie było łatwo. Przyjechałam w wielkiej formie, nie miałam jeszcze medali z mistrzostw ¶wiata i wiedziałam, że teraz trzeba. A nasz serwis nie był jeszcze tak rozbudowany, jeszcze nie umieli¶my tyle je¶li chodzi o przygotowanie nart do stylu klasycznego. To był pierwszy raz gdy kibice z Polski zjechali bardzo tłumnie. Zreszt±, ja zawsze na mistrzostwa ¶wiata jechałam ze stresem startowym. Nawet na te pierwsze w Val di Fiemme w 2003, które mogłam jeszcze potraktować jak nagrodę i pojechać sobie ot, tak. Ale postanowiłam sobie, że za nagrodę to ja będę jeĽdzić po sezonach, a tam już pojechałam do ciężkiej pracy.