Ekstraklasa. Ruch - Śląsk 2:0. Zwycięstwo z Legią napędziło zespół Fornalika

Wrocławianie u siebie pokonali tydzień wcze¶niej krakowsk± Wisłę 1:0, ale na wyjazdowe ligowe zwycięstwo czekaj± od 29 paĽdziernika."Niebiescy" mieli wymarzony pocz±tek, bo już w 8. minucie objęli prowadzenie. Patryk Lipski zagrał prostopadle do Miłosza Przybeckiego, a szybki skrzydłowy Ruchu uprzedził wychodz±cego bramkarza ¦l±ska i było 1:0.PóĽniej do przerwy warunki gry dyktowali już przyjezdni. Bardzo łatwo dochodzili do sytuacji podbramkowych, jednak nie potrafili ich wykorzystać. Raz po strzale Kamila Bilińskiego piłkę na linii bramkowej gospodarzy zatrzymał Libor Hrdlicka.W 38. minucie wrocławianie cieszyli się nawet z wyrównania, bo trafieniu Bilińskiego, jednak zdaniem sędziego strzelec był na "spalonym". W przerwie doszło do zmiany sędziego. Kontuzjowanego Bartosza Frankowskiego zast±pił "techniczny" Robert Marciniak.Tuż po zmianie stron mogło być 2:0. Pogubiła się wrocławska defensywa, ale szarżuj±cego Jarosława Niezgodę uprzedził Mariusz Pawełek.A potem znów piłkę czę¶ciej mieli podopieczni trenera Jana Urbana. Ponownie brakowało im wykończenia akcji groĽnym strzałem. Skuteczniejsi okazali się po raz kolejny gospodarze. Po faulu Adama Kokoszki na Jarosławie Niezgodzie arbiter podyktował rzut karny, zamieniony na gola przez Rafała Grodzickiego.Wrocławianie nie potrafili znaleĽć do końca meczu recepty na defensywę rywali i Ruch wygrał drugi mecz z kolei.Bramki: 1:0 Miłosz Przybecki (8), 2:0 Rafał Grodzicki (70-karny).Żółta kartka - Ruch Chorzów : Rafał Grodzicki. ¦l±sk Wrocław: Mario Engels.Sędzia: Bartosz Frankowski/Toruń (46-Robert Marciniak/Kraków). Widzów 5 557.Ruch Chorzów: Libor Hrdlicka - Marcin Kowalczyk, Rafał Grodzicki, Michał Helik, Michał Koj (87. Paweł Oleksy) - Miłosz Przybecki, Łukasz Surma, Patryk Lipski, Maciej Urbańczyk, Łukasz Moneta (90. Eduards Visnakovs) - Jarosław Niezgoda (81. Jakub Arak).¦l±sk Wrocław: Mariusz Pawełek - Kamil Dankowski, Piotr Celeban, Adam Kokoszka, Mariusz Pawelec - Joan Roman, Łukasz Madej, Ryota Morioka (83. Alvarinho), Aleksandar Kovacevic, Robert Pich (73. Mario Engels) - Kamil Biliński (70. Łukasz Zwoliński).