1. liga. Prezes Zagłębia Sosnowiec zwolniony po przedstawieniu zarzutu. Chodzi o bilety na mecz Legia - Ajax

Jaroszewski jest jedn± z trzech osób zatrzymanych przez ABW, w ramach ¶ledztwa dotycz±cego przestępstw korupcyjnych. Poza nim Agencja zatrzymała też m.in. naczelnika Pierwszego ¦l±skiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu Marcina K.W przesłanym wieczorem PAP o¶wiadczeniu adresowanym do kibiców, sponsorów, sosnowieckich władz i przyjaciół Jaroszewski napisał, że został zatrzymany pod zarzutem obietnicy wręczenia korzy¶ci maj±tkowej - w postaci dwóch biletów na mecz Legia Warszawa - Ajax Amsterdam - urzędnikowi państwowemu."Biletów jednak ostatecznie nie przekazałem (...), ale już sama obietnica okazała się wystarczaj±cym powodem. Po złożeniu wyja¶nień zostałem zwolniony do domu. Oddaję się do dyspozycji wła¶ciciela spółki zarz±du miasta Sosnowca w osobie Prezydenta" - napisał prezes.Poprosił, by w mediach używać jego pełnych danych osobowych i publikować wizerunek.O zatrzymaniu trzech osób pod zarzutem korupcji informował wcze¶niej rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Podał on, że naczelnikowi Pierwszego ¦l±skiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu Marcinowi K. zarzuca się kilkana¶cie czynów korupcyjnych.¦ledztwo ABW prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach i dotyczy przestępstw urzędniczych i korupcyjnych, zwi±zanych z wykorzystywaniem zajmowanego stanowiska w administracji skarbowej w celu uzyskiwania korzy¶ci osobistych i maj±tkowych.Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Katowicach Ireneusz Kunert powiedział PAP, że ¶ledztwo toczy się od paĽdziernika 2016 roku. "Pocz±tkowo sprawa dotyczyła tzw. przestępstw urzędniczych, dotycz±cych niedopełnienia obowi±zków lub przekroczenia uprawnień; póĽniej także korupcji" - powiedział PAP prok. Kunert.Dopiero we wtorek prokuratura ma udzielić szerszych informacji. Prokurator zaznaczył, że nie będ± one szczegółowe - zarzuty opieraj± się głównie na materiałach niejawnych.Za zarzucane naczelnikowi urzędu skarbowego przestępstwa może grozić kara do 10 lat więzienia. Dwóm pozostałym zatrzymanym - do 8 lat pozbawienia wolno¶ci.Jak podał Żaryn, ¶ledztwo ma charakter rozwojowy. W dalszym jego toku nie s± wykluczone zatrzymania kolejnych osób.