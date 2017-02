1. liga. Chojniczanka wypożyczyła Gostomskiego z Korony. Wcześniej kontrakt z byłym reprezentantem Polski

PAP

Maciej Gostomski (MICHAŁ WALCZAK)

Tuż przed inauguracj± rundy wiosennej Chojniczanka Chojnice wypożyczyła do końca sezonu z Korony Kielce bramkarza Macieja Gostomskiego. To pi±ty piłkarz pozyskany przez lidera pierwszej ligi w przerwie zimowej. Wcze¶niej do zespołu Piotra Gruszki doł±czył Paweł Golański, były reprezentant Polski.

Ponadto w przerwie zimowej Chojniczanka pozyskała byłego reprezentanta Polski, obrońcę Pawła Golańskiego, pomocników, Litwina Karolisa Chvedukasa i Michała Suchanka z rezerw Legii



W 19 ligowych meczach kielczanie zgromadzili 36 punktów i o jeden wyprzedzaj± drugi w tabeli GKS



W rundzie jesiennej Gostomski rozegrał w kieleckim zespole osiem meczów w ekstraklasie oraz jedno w Pucharze Polski. Wcze¶niej 28-letni bramkarz występował w Lechu Poznań , z którym w 2015 roku został mistrzem Polski.Ponadto w przerwie zimowej Chojniczanka pozyskała byłego reprezentanta Polski, obrońcę Pawła Golańskiego, pomocników, Litwina Karolisa Chvedukasa i Michała Suchanka z rezerw Legii Warszawa oraz wypożyczyła z Korony napastnika Michała Przybyłę.W 19 ligowych meczach kielczanie zgromadzili 36 punktów i o jeden wyprzedzaj± drugi w tabeli GKS Katowice . Wła¶nie z tym zespołem podopieczni trenera Piotra Gruszki zmierz± się w sobotę o godz. 17.45 na własnym stadionie na inaugurację rundy rewanżowe pierwszej ligi.