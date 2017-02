Kolejny zwrot akcji w sprawie Legii. Shoot-out odwołany. Licytacji nie będzie

Mocny wywiad Dariusza Mioduskiego. Co na to druga strona?

Dokumenty reguluj±ce "shoot-out" nie zostały podpisane. Umowy wci±ż nie ma i nic nie wskazuje na to, by niebawem została podpisana. Ale to nie znaczy, że Legię czeka burzliwy rozwód, bo obie strony deklaruj±, że chc± rozmawiać.I rozmawiaj±. W ¶rodę, kiedy Legia szykowała się do rewanżowego meczu z Ajaksem, w Amsterdamie spotkali się Dariusz Mioduski i Bogusław Le¶nodorski. Nie było to pierwsze tego typu spotkanie, ale zapewne jedno z ostatnich.Obie strony zapewniaj±, że chc± się jak najszybciej dogadać. Kolejne spotkanie w ¶rodę. Nie wiadomo kto ust±pi. Ale nie zanosi się na to, by panowie się dogadali i dalej wszyscy razem rz±dzili klubem.O tym, czy Le¶nodorski i Wandzel spłac± Mioduskiego (60 proc. akcji), czy Mioduski spłaci Le¶nodorskiego i Macieja Wandzla (40 proc.) przekonamy się pewnie dopiero za kilka tygodni.- W budżecie na ten rok nie widziałem zwiększonych inwestycji na infrastrukturę. Struktura kosztów tak urosła, że je¶li nie awansujemy w przyszłym sezonie do fazy grupowej Ligi Mistrzów, to możemy mieć poważny problem finansowy - powiedział Dariusz Mioduski w rozmowie z "Rzeczpospolit±".- Większo¶ć, o ile nie wszyscy nasi piłkarze w innych klubach mogliby zarabiać 30 proc. więcej. Tylko teraz te 30 proc. to już jest za mało, by chcieli od nas odchodzić - mówi w rozmowie ze Sport.pl prezes Legii Bogusław Le¶nodorski.- Po ostatnich rozmowach grupy mediacyjnej wszystko wskazuje na to, że konflikt między wła¶cicielami Legii Warszawa zmierza ku końcowi. Co prawda żadne wi±ż±ce dokumenty nie zostały jeszcze podpisane, ale zwa¶nione strony osi±gnęły wstępne porozumienie. A to oznacza, że shoot-out w Legii jest coraz bliżej! Odbędzie się w drugiej połowie marca - Legia po awansie do Ligi Mistrzów ma kupę pieniędzy. I póki płaci, to na miejscu piłkarzy nie przejmowałbym się tym, co dzieje się na górze, w gabinetach prezesów - mówi Sylwester Czereszewski, były napastnik warszawskiej drużyny.