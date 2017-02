Kompromitacja Słoweńców. Trener musiał się tłumaczyć

O tym jak ważn± dyscyplin± dla Słoweńców s± skoki narciarskie można się było przekonać pod koniec zeszłego sezonu, gdy Puchar ¦wiata przyjechał do Planicy. W czasie gdy Peter Prevc odbierał Kryształow± Kulę pod skoczni± i w jej okolicach zgromadziło się około 100 tysięcy kibiców. Dzi¶ sytuacja w słoweńskich skokach jest zgoła odmienna, a kibice przeżywaj± liczne rozczarowania. W trudnej sytuacji znalazł się również trener Goran Janus, który po sezonie może stracić posadę.Treningi przed pierwszym konkursem na normalnej skoczni w Lahti sugerowały, że Peter Prevc powrócił do dobrej formy i będzie jednym z głównym pretendentów do medalu. Tak się jednak nie stało, bo Słoweniec popsuł pierwsz± próbę i w był dopiero piętnasty. Lepszy skok w finale dał mu awans, ale tylko na jedenaste miejsce. - Nie jestem zadowolony z tego występu. Dobrze skakałem w treningach, ale gdy przyszedł czas na najważniejsze skoki to wszystko się posypało i nie pokazałem tego co potrafię. Jestem rozczarowany. Wiem, że stać mnie na więcej - mówił słoweńskiej telewizji tuż po konkursie.Miejsce Prevca zostało uznane w Słowenii za porażkę, ale występ pozostałej trójki Słoweńców został nazwany kompromitacj±. Nikomu poza Peterem nie udało się awansować do serii finałowej. Najbliżej tego osi±gnięcia był Jernej Damjan, który zaj±ł 32 miejsce. Domen Prevc był 34, a Cene Prevc dopiero 43. Największym rozczarowaniem może być jednak czwarty skoczek tego sezonu, który nie potrafił nawet przekroczyć punktu konstrukcyjnego na skoczni normalnej. - Domen nie mógł sobie poradzić, dlatego szukał nowych rozwi±zań, te jednak nie pomagały - mówi słoweńskim mediom szkoleniowiec Słoweńców.Winnym tej porażki od razu okrzyknięto Gorana Janusa, który po sobotnim konkursie nie krył rozczarowania. - Po treningach oczekiwania były znacznie wyższe. Peter w konkursie skoczył jednak tak jak w tym sezonie, po prostu czego¶ zabrakło. Co do reszty? Jak kto¶ nie jest w stanie awansować do trzydziestki, to nawet nie chce tego komentować - zakończył mocno Janus. Trenerzy szybko zareagowali na wydarzenia i wysłali do domu Cene Prevca, by ten przygotował się do kolejnych zawodów Pucharu Kontynentalnego. Jego miejsce zaj±ł Jurij Tepes, który z opóĽnieniem doł±czył do drużyny przebywaj±cej w Lahti. Po poniedziałkowych treningach na dużej skoczni w Lahti wydaje się, że była to dobra decyzja, bo Tepes zajmował w nich kolejno 12, 18 i 11 miejsce.Je¶li forma Słoweńców do końca sezonu nie ulegnie poprawie, to bardzo możliwe, że Goran Janus będzie zmuszony do odej¶cia ze stanowiska, bo coraz mocniej domagaj± się tego kibice. 47-latek jest trenerem Petera Prevca i spółki od 2011 roku.