MŚ w Lahti. Trener kadry Polek w skokach: żal, że związek w nas nie wierzy. Stoch i Kot też kiedyś zaczynali

¬le mi się te zawody ogl±dało. Byłem bardzo rozczarowany, że siedzę przed telewizorem, zamiast w tym konkursie uczestniczyć razem z dziewczynami.- Nie da się od takich my¶li uciec. Analizowałem już wcze¶niejsze wyniki, konkursu indywidualnego. To s± mistrzostwa, tu - inaczej niż w Pucharze ¦wiata - każdy kraj wystawia tylko cztery zawodniczki. Po chłodnej kalkulacji wychodzi mi, że Kinga Rajda mogłaby być w okolicach 23.-24. miejsca, a druga z naszych dziewczyn, czy by to była Ania Twardosz, czy Magda Pałasz, powinna się zmie¶cić w "30". Szkoda, że zarz±d czy prezes Polskiego Zwi±zku Narciarskiego nie zaufał nam, że uzyskamy przyzwoity wynik. Jest żal, ale też się nie poddajemy, nie płaczemy. Patrzymy do przodu, bo potencjał mamy bardzo duży, a Kinga i Ania s± jeszcze bardzo młode, maj± po 16 lat.- I tego nam bardzo szkoda. Ogl±dali¶my zawody, widzieli¶my te dziewczyny. Były wyraĽnie słabsze od najlepszych, nie miały szans, żeby dolecieć do 90. metra, ale czego się nauczyły, to ich. Nam takiej możliwo¶ci nie dano.- Liczenie z kanapy po ile by¶my skoczyli kto¶ może łatwo podważyć, ale realnie patrz±c na poziom zawodniczek i porównuj±c go do poziomu Polek, to one teraz wcale znacz±co nie odstaj± od Amerykanek. Natomiast nasi chłopcy od Amerykanów s± o klasę lepsi. Zespół USA zaj±ł ósme miejsce, nas byłoby na takie stać i ono byłoby dla nas ważnym sukcesem.- W połowie stycznia miałem może nie zapewnienie, że pojedziemy, ale byli¶my liczeni do składu reprezentacji. PóĽniej widocznie pomysł się zmienił, o czym my nie od razu się dowiedzieli¶my. Natomiast po M¦ juniorów i po naszym starcie w Pucharze ¦wiata w Ljubnie były jeszcze próby doł±czenia nas do ekipy na Lahti, ale się nie udały, bo było już za póĽno, termin zgłaszania zawodników min±ł. Niestety, przedwcze¶nie podjęto decyzję, że nie jedziemy.- Tak to można uj±ć. Już na mistrzostwach ¶wiata juniorów było widać, że powinni¶my jechać do Lahti. Dziewczyny pokazały, że co¶ jednak potrafi±. Nie odstawały wyraĽnie poziomem od najlepszych.- Je¶li chodzi o elitę, o Puchar ¦wiata, to brakuje nam 10-12 metrów do najlepszych zawodniczek. Chcemy gonić, ale nie da się, bez możliwo¶ci rywalizacji. Najpierw trzeba zacz±ć wchodzić do "30" i atakować "20". Do tego brakuje nam dwóch-trzech metrów, naprawdę niedużo. Oczywi¶cie dla nas, dla sztabu i zawodniczek. Bo wiemy, że zrobili¶my postęp, że w tym sezonie odrobili¶my pięć metrów. Niestety, dla osób patrz±c z boku to wci±ż dużo, bo te osoby widz± tylko, że nadal nie ma dziewczyn w "30" Pucharu ¦wiata. Szkoda tylko, że je¶li ci ludzie tak będ± patrzeć i z tego powodu nie będ± dawać dziewczynom szans rywalizacji, to nasze zawodniczki nigdy się nie spełni±. Nie można nam cały czas zamykać drogi, mówić, że to jeszcze nie ten czas, nie ta liga itd. Czy Kamil Stoch i Maciej Kot w swoich pierwszych mistrzostwach ¶wiata gwarantowali, że się zakwalifikuj± do konkursu?- Oczywi¶cie skoki męskie to inna bajka, tam poziom jest wyższy. Ale to nieważne, liczy się, że nikt chłopakom nie mówił, że nie maj± po co próbować, bo to nie ich liga. Takie słowa nas bol±.- Obsada była bardzo mocna, w pierwszej "10" uplasowały się wył±cznie zawodniczki z czołowej "30" klasyfikacji generalnej Pucharu ¦wiata. Zwyciężyła Włoszka Manuela Malsiner, która teraz w Lahti była 15., srebro zdobyła Ema Klinec, która w Finlandii zajęła pi±te miejsce, br±z miała Nika Kriznar, w seniorkach 13. Naprawdę dużo było nazwisk z Pucharu ¦wiata. A na treningach Kinga wskakiwała między te zawodniczki, wchodziła do "ósemki". W konkursie się trochę usztywniła, przez brak oskakania w zawodach o stawkę. Bardzo chciała się pokazać i wyszło gorzej. Gdyby miała więcej do¶wiadczenia z Pucharu ¦wiata, wypadłaby lepiej.