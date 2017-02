Prezes Zagłębia Sosnowiec zatrzymany pod zarzutem korupcji

Jak poinformował Żaryn, wszystkich trzech zatrzymano w poniedziałek. Jest w¶ród nich naczelnik Pierwszego ¦l±skiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu Marcin K., któremu zarzuca się kilkana¶cie czynów korupcyjnych. Prezes Zagłębia Sosnowiec Marcin J. jest podejrzany o kilka przestępstw.¦ledztwo ABW prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach i dotyczy przestępstw urzędniczych i korupcyjnych, zwi±zanych z wykorzystywaniem zajmowanego stanowiska w administracji skarbowej w celu uzyskiwania korzy¶ci osobistych i maj±tkowych.Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Katowicach Ireneusz Kunert powiedział, że ¶ledztwo toczy się od paĽdziernika 2016 roku. "Pocz±tkowo sprawa dotyczyła tzw. przestępstw urzędniczych, dotycz±cych niedopełnienia obowi±zków lub przekroczenia uprawnień; póĽniej także korupcji" - powiedział prok. Kunert.Według Kunerta, czynno¶ci z udziałem wszystkich trzech zatrzymanych zaplanowano na wtorek. Najbliższ± noc spędz± oni w izbie zatrzymań. Dopiero po przesłuchaniu podejrzanych prokuratura udzieli szerszych informacji. Prokurator zaznaczył, że nie będ± to szczegółowe informacje - zarzuty opieraj± się na materiałach niejawnych.Za zarzucane naczelnikowi urzędu skarbowego przestępstwa może grozić kara do 10 lat więzienia. Dwóm pozostałym zatrzymanym - do 8 lat pozbawienia wolno¶ci.Jak podaje Żaryn, ¶ledztwo ma charakter rozwojowy. W dalszym jego toku nie s± wykluczone zatrzymania kolejnych osób.