MŚ w Lahti. Kamil Stoch najlepszy w treningach na dużej skoczni. "Uwielbiam to"

Peter Prevc patrzył z u¶miechem, lekko zdziwiony. Takie zbiegowisko? Rano? Do Dawida Kubackiego? To był pierwszy dzień treningów na dużej skoczni, niektórzy skoczkowie mieli jeszcze wolne po niedzielnym konkursie drużyn mieszanych. A ekipy medialne miały wolne niemal w cało¶ci. Tylko polskie stanęły w komplecie. Na Prevca czekał jeden dziennikarz słoweńskiego "Delo". Na Kubackiego tłum, jakby to był konkurs. - Przecież my mamy dzień medialny jutro - mówił Kubacki na widok kamer i mikrofonów. Ale do wywiadu stan±ł. On jako jedyny z polskiej kadry nie czuje niedosytu po inauguracji w Lahti. Był nawet po ósmym miejscu lekko zaskoczony że poszło mu aż tak dobrze. Pierwszy trening na skoczni dużej też miał udany.Najdalej latał jednak Kamil Stoch. Wrócił do pracy na dużej skoczni w dobrym humorze. - O, kto¶ tu chyba stał tyłem do skoczni, co? - odpowiadał na pytanie, czy nie czuje niedosytu, że nie udało się polecieć za granicę 130 m. Stoch w pierwszej serii miał wła¶nie taki skok, na 131,5 m. - Trochę szkoda, że tylko jeden taki, a nie wszystkie trzy. Ale czuję się dobrze, zdrowy, a to co było w sobotę to już historia - mówił. W treningach był kolejno pierwszy, pierwszy i trzeci. Ale brakowało kilku skoczków z czołówki, w tym wszystkich medalistów ze skoczni normalnej, bo startowali też w konkursie drużyn mieszanych w niedzielę i musieli odpocz±ć.Godzinę treningów wyznaczono skoczkom tak wczesn±, jakby nadal jeszcze byli na zawodach w Azji. Trenowali od 9 fińskiego czasu, czyli 8 polskiego. - Kto wie czy to nie będ± ostatnie serie treningowe, bo pogoda ma się pogarszać. A najgorsz± zapowiadaj± na czwartek, na konkurs - mówił dyrektor Adam Małysz po pierwszym treningu. Ale podczas trzeciego już prognozy były inne. - Rozmawiałem z Seppem Gratzerem (odpowiada w FIS za sprzęt skoczków - red.) i tłumaczył, że teraz ma być załamanie pogody , ale w czwartek ma być już dobrze - relacjonował.- Pora była bardzo wczesna, jak na skoki, ale dla wszystkich ta sama. I to była ¶wietna decyzja, bo poszło szybko, warunki sprzyjały - mówił Maciej Kot , który na dużej skoczni w Lahti debiutował dziesięć lat temu w Pucharze ¦wiata. W pierwszym dniu treningów był w kolejnych seriach trzeci, czwarty i dwunasty. - Fizycznie nie byłem gotowy w stu procentach, sto procent ma być w czwartek i potem w sobotę w drużynówce. Jeszcze dwa konkursy przed nami, będziemy walczyć. Nic się jeszcze nie skończyło - mówił Kot. We wtorek kolejne treningi. Je¶li pogoda pozwoli. Je¶li prognozy będ± złe, zapewne niektórzy z polskich skoczków będ± woleli odpocz±ć w hotelu, niż czekać na skoczni na słabszy wiatr.Sobota na skoczni HS 100 w Lahti nie należała do Polaków. Po czwartym miejscu Kamila Stocha, pi±tym Macieja Kota i ósmym Dawida Kubackiego wszyscy w naszej kadrze odczuwaj± niedosyt. Szkoda, że dzień póĽniej nie jest rozgrywany konkurs drużynowy na tym samym obiekcie. Podopieczni Stefana Horngachera mieliby wielkie szanse na medal.Legendarny fiński skoczek narciarski Janne Ahonen przyznał, że w jego kraju nie wszyscy s± zadowoleni kiedy startuje. - Dostaję wiele negatywnych, nieprzyjemnych i obraĽliwych komentarzy - wyjawił 39-letni zawodnik.