Zapasy. Mack Beggs chce walczyć z chłopcami, musi z dziewczętami

W ostatni weekend do Cypress w stanie Texas zjechali dziennikarze z ogólnokrajowych telewizji, portali i rozgło¶ni radiowych. Każdy ruch Beggsa był bacznie obserwowany, ale ten, chc±c unikn±ć zamieszania, na macie pojawiał się w ostatniej chwili, a po walce szybko uciekał do szatni.Beggs zwyciężył Teksasie w stanowych mistrzostwach w rywalizacji dziewcz±t. Przed weekendowym turniejem młody zapa¶nik triumfował w 52 walkach, nie przegrał żadnej. W finale pokonał Chelsea Sanchez 12:2. Po wygranej walce zwycięzcę nagrodzono oklaskami, ale była czę¶ć publiczno¶ci, która buczała. Bo wokół startów jest wiele kontrowersji.- Nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie mój zespół. O tym powinno się mówić, o naszych treningach i naszej ciężkiej pracy - mówił Beggs. Było to jego jedyne publiczne o¶wiadczenie przez cały weekend. Ani on, ani jego rodzina sprawy, o której dyskutuje się w USA, nie komentuj±.Beggs jest 17-latkiem w trakcie zmiany płci z żeńskiej na męsk±. W rywalizacji zapa¶niczej chce mierzyć się z chłopcami, ale stanowe przepisy w Teksasie tego mu zabraniaj±. Musi brać udział w rywalizacji dziewcz±t, bo decyduj±ca jest płeć, jak± ma wpisan± w akcje urodzenia. Beggsa w kategorii dziewcz±t nie chc± też rywalki, czę¶ciowo w obawie o swoje zdrowie . Powód? Nad dziewczynami ma po prostu zbyt duż± przewagę fizyczn±, wynikaj±c± z przyjmowania testosteronu - to czę¶ć procesu zmiany płci.Tydzień wcze¶niej rywalka nie stanęła z nim do walki, a jeszcze wcze¶niej rodzice jednej z rywalek szukali rozwi±zań prawnych, które miały Beggsa wykluczyć z rywalizacji za stosowanie dopingu. Tak się jednak nie stało. University Interscholastic League, która zawiaduje międzyszkolnym sportem w Teksasie, problemu nie zauważa, bo Beggs przyjmuje ¶rodki zapisane przez lekarza, przez co nie łamie przepisów antydopingowych. czerwcu UIL będzie debatować nad zmian± przepisów. Je¶li udałoby się zreformować regulacje, Beggs mógłby walczyć z chłopcami. Ale to mało prawdopodobne. - Na 95 procent nic się nie zmieni - przekonuje Jamey Harrison, dyrektor z UIL.