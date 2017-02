Siatkówka. Zmiany w czołówce, w hicie kolejki Skra pokonała Jastrzębski Węgiel

PGE Skra Bełchatów - Jastrzębski Węgiel 3:2 (25:27, 25:17, 23:25, 25:15, 15:10)

ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle - Indykpol AZS Olsztyn 3:1 (21:25, 25:21, 25:21, 25:22)

Asseco Resovia Rzeszów - Łuczniczka Bydgoszcz 3:0 (25:17, 25:21, 25:13)

Lotos Trefl Gdańsk - Cerrad Czarni Radom 3:1 (22:25, 25:18, 25:23, 25:20)

Espadon Szczecin - GKS Katowice 2:3 (16:25, 28:26, 25:22, 20:25, 11:15)

Effector Kielce - BBTS Bielsko-Biała 3:0 (25:21, 25:13, 25:13)

MKS Będzin - AZS Częstochowa 3:1 (27:29, 25:19, 25:14, 25:10)

ONICO AZS Politechnika Warszawska - Cuprum Lubin 0:3 (15:25, 21:25, 19:25)

Niezwykle ważny dla układu tabeli był pojedynek PGE Skry Bełchatów z Jastrzębskim Węglem. Wiedziała o tym zarówno jedna, jak i druga strona, co zaowocowało tym, że mecz skończył się dopiero tie-breakiem. ¦wietne spotkanie zagrali Bartosz Kurek (20 punktów, 60 procent skuteczno¶ci w ofensywie), Mariusz Wlazły (również 20, 55 procent dokładno¶ci) i Srećko Lisinac (17 punktów). - To był bardzo fajny pojedynek do ogl±dania i cieszymy się, że go wygrali¶my. Zwycięstwo jest cenne, ponieważ mierzyli¶my się z zespołem, który gra tak samo jak my. Poza tym dzięki zdobytym punktom awansowali¶my do pierwszej czwórki. Nie zmienia to faktu, że wynik mógłby być dla nas korzystniejszy, gdyby¶my wykorzystali nasze szanse w pierwszym i trzecim secie - powiedział serbski ¶rodkowy gospodarzy. - To było bardzo ważne zwycięstwo i dobry mecz, który mógł się podobać kibicom. My wygrywali¶my z dużym zapasem, a nasi rywale na przewagi, więc trochę żałujemy, ponieważ mieli¶my swoje szanse w partiach granych na przewagi - dodał Karol Kłos.Dzięki tej wygranej Skra awansowała na 3. miejsce w tabeli i traci do Resovii dwa punkty. Jastrzębski Węgiel jest czwarty.Je¶li można było oczekiwać niespodzianki, to na pewno w spotkaniu pomiędzy ZAKSˇ Kędzierzyn-KoĽle a Indykpolem AZS-em Olsztyn. Miała ona jednak miejsce tylko w pierwszym secie, w którym 25:21 wygrali go¶cie. W pozostałych partiach zwyciężyli mistrzowie Polski, w szeregach których ¶wietnie zaprezentowali się ¶rodkowi - Łukasz Wi¶niewski (10 punktów, 71 procent dokładno¶ci ataku) oraz Mateusz Bieniek (11 punktów, 69 procent w ofensywie). Charakterystyka gry przyjezdnych w każdym secie opierała się na częstym rozgrywaniu do jednego zawodnika. W pierwszej partii był to Jan Hadrava (7 punktów), w drugiej i trzeciej Wojciech Włodarczyk (7), a w czwartej Jakub Kochanowski. Atak w ZAKSIE był bardziej rozłożony i to w przypadku nieco słabszej dyspozycji Dawida Konarskiego okazało się czynnikiem gwarantuj±cym zwycięstwo kędzierzynianom.ZAKSA nadal jest liderem PlusLigi, natomiast AZS Olsztyn spadł poza pierwsz± czwórkę.Większych problemów z pokonaniem 13. w tabeli Łuczniczki Bydgoszcz nie mieli siatkarze Andrzeja Kowala. Wygrana w trzech setach była możliwa w dużej mierze dzięki dobrze funkcjonuj±cym skrzydłom - niezłe spotkanie mieli za sob± Thibault Rossard (16 punktów, 61 procent w ataku, 63 w defensywie) oraz John Gordon Perrin (13, 73 procent, 63 procent). Przy częstym rozegraniu Fabiana Drzyzgi do skutecznego Jochena Schoepsa (15 punktów, 1 blok, 54 procent skuteczno¶ci) wystarczyło to do pokonania niestabilnie graj±cych bydgoszczan. Go¶cie popełnili 24 błędy przy 14 gospodarzy i przede wszystkim przegrali pomyłkami w przyjęciu.Zwycięstwo to zapewniło Resovii utrzymanie drugiej pozycji w tabeli PlusLigi. Maj±c 55 punktów prowadzi nad Skr± dwoma, do ZAKSY trac±c siedem.Nie zawiódł również pojedynek ligowych s±siadów - Lotosu Trefla Gdańsk i Cerradu Czarnych Radom. Można powiedzieć, że w niedzielnym spotkaniu zespoły były swoimi przeciwieństwami - lepsi w ataku byli gdańszczanie (54 do 46 procent), w przyjęciu radomianie (56 do 43 procent); w bloku miejscowi wygrali 13:7, by w polu serwisowym przegrać 5:12. To, co ł±czyło oba zespoły to liderzy, którzy zdobyli po 18 punktów - Jakub Ziobrowski i Damian Schulz. Drużyna Andrei Anastasiego grała jednak więcej przez ¶rodek i to się jej opłaciło.Po 24. kolejce PlusLigi Lotos Trefl Gdańsk jest na 7. miejscu w tabeli i wyprzedza swoich niedzielnych rywali o trzy punkty.Mecz beniaminków PlusLigi skończył się tie-breakiem i dostarczył wielu emocji. Głównym ich sprawc± był atakuj±cy Karol Butryn, który przy 60 procentowej skuteczno¶ci zdobył 37 punktów. Siatkarz wskazał, że według niego kluczowym momentem spotkania był drugi set. - W nim wła¶nie zrobiło się nerwowo. W końcówce Ľle przyjęli¶my, zerwali¶my kilka ataków, co zaważyło na całym meczu. Gdyby¶my go wygrali, to wszystko póĽniej potoczyłoby się gładko - powiedział gracz. - Pokazali¶my, że trzeba walczyć do ostatniej piłki, bo dzięki temu mamy dwa punkty. W lidze nadal będziemy dawać z siebie wszystko - dodał Butryn. Poza nim bardzo dobre spotkanie rozegrał również ukraiński przyjmuj±cy drużyny ze ¦l±ska, Sergiej Kapelus, który zdobył 22 punkty i przyjmował z prawie 60 procentami dokładno¶ci.GKS Katowice jest obecnie na 9. pozycji w PlusLidze. Espadon nadal znajduje się na przedostatnim miejscu, wyprzedzaj±c siatkarzy AZS-u Częstochowa o dwa punkty.Wydawałoby się, że ¶rodowe zwycięstwo bielszczan nad ONICO Politechnik± Warszawsk± poprawi jako¶ć gry zespołu Rostislava Chudika. Okazało się jednak, że z Effectorem Kielce BBTS potrafi przegrać jak z ligow± czołówk±, w trzech setach zdobywaj±c zaledwie 47 punktów. Choć przyjęcie go¶ci było poprawne (56 procent, w tym 71 procent dokładno¶ci libero, Łukasza Koziury), to zabrakło im skuteczno¶ci w ataku i na siatce (34 procent dokładno¶ci, 4 bloki). W¶ród gospodarzy wyróżnili się natomiast Peter Wohlfahrtstatter (10 punktów, 88 procent w ataku) oraz Leo Andrić (14 punktów, 57 procent w ofensywie). Poza tym nieĽle zaprezentowali się Maciej Pawliński (10 punktów), Jakub Wachnik (12) oraz Aleksiej Nalobin (8). Dorobek bielszczan (3 punkty Grzechnika, 6 Janeczka, 8 Lipińskiego i 5 Kwasowskiego) nie pomógł wyrównać stanu meczu.Pojedynek pomiędzy MKS-em Będzin a AZS-em Częstochowa tylko w pierwszym secie był wyrównany. Choć zespół spod Jasnej Góry pocz±tkowo wygrał na przewagi, to w trzech kolejnych partiach zdecydowanie zwyciężali gospodarze, kończ±c mecz wynikiem 25:10. W drużynie MKS-u bardzo dobrze zafunkcjonowały skrzydła i ¶rodek - Marcin Waliński zdobył 16 punktów (62 procent dokładno¶ci ataku), Zlatan Yordanov 15 (57 procent), a Krzysztof Rejno 15 (78 procent, a także 6 bloków). Pomimo wielu zmian wprowadzonych przez Michała B±kiewicza jego drużyna nie potrafiła znaleĽć swojego rytmu, słabo spisuj±c się w ofensywie i przyjęciu (kolejno 42 i 39 procent skuteczno¶ci).Po 24. kolejkach rozgrywek PlusLigi AZS Częstochowa nadal znajduje się na ostatnim miejscu w tabeli, trac±c do 15. Espadonu Szczecin dwa punkty. Dzięki pi±tkowemu zwycięstwu będzinianie awansowali natomiast do czołowej dziesi±tki.Mecz ten został rozegrany awansem 18 stycznia.