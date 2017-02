Rankingi WTA. Radwańska wciąż szósta, Switolina pierwszą Ukrainką w Top10

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 27 lutego:

Czołówka rankingu "Road to Singapore":

Radwańska szybko zakończyła udział w zawodach rozgrywanych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dotarła do trzeciej rundy, wygrywaj±c po drodze jedno spotkanie (na otwarcie miała tzw. wolny los). Zachować szóst± lokatę pomógł jej fakt, że do rywalizacji w tej imprezie nie przyst±piła maj±ca kłopoty zdrowotne Garbine Muguruza. Hiszpanka na ¶wiatowej li¶cie plasuje się tuż za Polk±.To kolejny nieudany start krakowianki. Wcze¶niej odpadła w drugiej rundzie zmagań w Dausze, a w drugiej połowie stycznia na tym samym etapie pożegnała się z wielkoszlemowym Australian Open.Za Seren± Williams, która rozpoczęła 314. tydzień w karierze na fotelu liderki ¶wiatowej listy, plasuj± się Niemka polskiego pochodzenia Angelique Kerber i Czeszka Karolina Pliskova. Debiutantk± w Top10 jest Switolina, triumfatorka imprezy w Dubaju.Drug± rakiet± Polski jest sklasyfikowana na 93. miejscu Magda Linette, która awansowała o trzy lokaty.W zestawieniu "Road to Singapore", które wyłoni osiem uczestniczek kończ±cego sezon turnieju masters - WTA Finals, Radwańska awansowała z 20. pozycji na 16. Liderk± także jest Serena Williams, drugie miejsce zajmuje Switolina, a trzecie Karolina Pliskova.1. (1.) Serena Williams (USA) 7780 pkt2. (2.) Angelique Kerber ( Niemcy ) 74053. (3.) Karolina Pliskova (Czechy) 56404. (4.) Simona Halep (Rumunia) 51725. (5.) Dominika Cibulkova (Słowacja) 50756. (6.) Agnieszka Radwańska (Polska) 46707. (7.) Garbine Muguruza (Hiszpania) 45858. (8.) Swietłana Kuzniecowa (Rosja) 39159. (9.) Madison Keys (USA) 389710.(13.) Jelina Switolina (Ukraina) 3890...93. (96.) Magda Linette (Polska) 659213. (210.) Katarzyna Piter (Polska) 248264. (264.) Paula Kania (Polska) 174284. (279.) Magdalena Fręch (Polska) 1601. Serena Williams (USA) 2030 pkt2. Jelina Switolina (Ukraina) 14953. Karolina Pliskova (Czechy) 13714. Venus Williams (USA) 13315. Caroline Wozniacki (Dania) 11806. Johanna Konta ( Wielka Brytania ) 10107. Coco Vandeweghe (USA) 8368. Mirjana Lucic-Baroni (Chorwacja) 8239. Angelique Kerber (Niemcy) 69210. Garbine Muguruza (Hiszpania) 671...16. Agnieszka Radwańska (Polska) 541