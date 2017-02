MŚ w Lahti. Hannu Lepistoe: Więcej się spodziewałem po Kamilu Stochu. Ale na dużej skoczni pokaże, na ile go stać. Faworyci? Pamiętajmy o Prevcu

Gdyby skakali drużynowo...

"Nie chc± mnie na skoczniach"

- Więcej się spodziewałem po Kamilu Stochu, ale na pewno on sam czuje to podobnie. Nie trafił na swój dzień w zawodach na normalnej skoczni, ale na dużej na pewno będzie zdeterminowany i tam może być inaczej - mówi Hannu Lepistoe. Lepistoe pracuje podczas mistrzostw ¶wiata w Lahti, w swoim rodzinnym mie¶cie, jako komentator skoków w Eurosporcie. Fin doprowadził Adam Małysza do mistrzostwa ¶wiata w Sapporo w 2007 jako trener całej polskiej kadry i do dwóch srebnych olimpijskich medali w Vancouver jako trener indywidualny Adama. To za jego czasów, wła¶nie w Lahti debiutował w Pucharze ¦wiata nastoletni Maciej Kot . Fin zawsze też powtarzał, że Kamila Stocha stać na to, by wygrywać jak Małysz. Kamil sukcesów doczekał się jednak dopiero pod ręk± następcy Lepistoe, Łukasza Kruczka.- Zabrakło czego¶ ekstra w konkursowych skokach Kamila, tego co miał w treningach - mówi Lepistoe. W poniedziałek Stoch był najlepszy w pierwszych treningach na dużej skoczni, ale pod nieobecno¶ć kilku skoczków z czołówki, w tym wszystkich medalistów ze skoczni normalnej: Stefana Krafta, Andreasa Wellingera i Markusa Eisenbichlera.- Nie spodziewam się, żeby czwartkowy konkurs na dużej skoczni to był znów show Stefana Krafta. A je¶li nawet, to zwycięstwo przyjdzie Austriakowi dużo trudniej. Trafi na bardzo zdeterminowanego Kamila, tak samo będzie z Maćkiem Kotem, a Andreas Wellinger skacze tak elegancko... Jakby płyn±ł. Zaskoczył mnie Markus Eisenbichler, a z drugiej strony: to jest wojownik. Powiedział sobie: muszę mieć ten medal. I wyszarpał go drugim skokiem. Ta grupa powalczy o medale na dużej skoczni, ale może się do tej walki wł±czyć Peter Prevc. Na ¶redniej skoczni rozczarował, ale na dużej jest znacznie lepszy. On ma teraz taki dziwny sezon. Stracił sporo wiary w siebie, raz mu się udaje, raz nie, czasem nie wytrzymuje w decyduj±cym momencie. Ale stać go na bardzo daleki lot.Sobota na skoczni HS 100 w Lahti nie należała do Polaków. Po czwartym miejscu Kamila Stocha, pi±tym Macieja Kota i ósmym Dawida Kubackiego wszyscy w naszej kadrze odczuwaj± niedosyt. Szkoda, że dzień póĽniej nie jest rozgrywany konkurs drużynowy na tym samym obiekcie. Podopieczni Stefana Horngachera mieliby wielkie szanse na medal.Legendarny fiński skoczek narciarski Janne Ahonen przyznał, że w jego kraju nie wszyscy s± zadowoleni kiedy startuje. - Dostaję wiele negatywnych, nieprzyjemnych i obraĽliwych komentarzy - wyjawił 39-letni zawodnik.