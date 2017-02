La Liga. Oburzony Pique wylicza Realowi osiem punktów. Katalońska prasa: "Remontada ze skandalem"

Remontada ze skandalem

Contra los mismos equipos. 8 puntos. 8 y tal. Los recortes son de prensa de Madrid por la duda. pic.twitter.com/nZUDgrjuVd — Gerard Piqué (@3gerardpique) 26 lutego 2017

"Sędziowie wychodzili ze stadionu z torebkami Realu"

Real Madryt był bliski straty ligowych punktów w drugim meczu z rzędu. Po 56. minutach "Królewscy" przegrywali z Villarrealem już 0:2. Ostatecznie udało im się odrobić straty z nawi±zk±. Decyduj±ce trafienie w samej końcówce zaliczył Alvaro Morata.Mecz w Hiszpanii wzbudził wiele kontrowersji, a wywołał je wyrównuj±cy gol Cristiano Ronaldo z rzutu karnego. Sędzia Gil Manzano popełnił bł±d wskazuj±c na jedenasty metr po zagraniu piłki ręk± obrońcy, który zrobił to nieumy¶lnie.Katalońska prasa na poniedziałkowych okładkach grzmi: "Kradzież", "Remontada ze skandalem". Nawet jej madryckie odpowiednimi wskazuj± na "rysę w postaci w±tpliwego karnego".Oliwy do ognia dolał obrońca Barcelony. - Z tymi samymi drużynami. 8 punktów. Po prostu 8. Je¶li macie w±tpliwo¶ci, to s± obrazki z madryckiej prasy" - wypalił na Twitterze Gerard Pique.Pique już wielokrotnie w tym sezonie oskarżał arbitrów o faworyzowanie Realu Madryt i krzywdzenie Barcelony. Tym wpisem o tym wszystkim przypomniał. Hiszpan zamie¶cił zdjęcia artykułów z meczów obu drużyn z Villarrealem i Malag±. W tych pojedynkach, zdaniem Pique, Barcelona przez sędziów straciła 8 punktów do Realu Madryt. Z Malag± nie uznano jego bramki z powodu błędnie zasygnalizowanej pozycji spalonej, a "Królewscy" wygrali 2:1, choć przy golu Ramosa powinien zostać odgwizdany spalony.Z drugiej analizy eksperckiej wynika, że z Villarrealem (1:1) Barcelona powinna otrzymać rzut karny za zagranie ręk± Bruno, a Real w niedzielę "jedenastkę" dostał w prezencie.- Zaskoczyłoby mnie to, gdyby taki wpis umie¶cił Messi. Doskonale znamy Pique. Robi to nie pierwszy raz. Sędziowie nie popełniaj± błędów umy¶lnie. Raz pomyl± się na twoj± korzy¶ć, innym razem odwrotnie. Jedna osoba powie, że bramka Villarrealu była ze spalonego druga, że nie należał nam się rzut karny. Sędziowie to tylko ludzie też popełniaj± błędy - tak skomentował wpis Pique Sergio Ramos Burzę wywołały również słowa prezesa Villarrealu. - Rozbawili mnie sędziowie, którzy opuszczali stadion z torebkami z herbem Realu Madryt. Nie mam pojęcia, to w nich było, ale to nie jest dobre - grzmiał Fernando Roig w audycji radia "COPE". Rozemocjonowanego prezesa przegranej drużyny skontrowano kilka minut póĽniej. Były hiszpański sędzia Rafa Guerrero przyznał, że takie prezenty arbitrom i delegatom robi± wszystkie zespoły w lidze. Barcelona, Real i Espanyol również wręczaj± je na wyjazdach.