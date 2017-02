NBA. 29. triple-double Westbrooka, 43 punkty Griffina

Wyniki niedzielnych meczów ligi koszykówki NBA:

Westbrook zdobył tego dnia 41 pkt, a dołożył tego 11 zbiórek i tyle samo asyst. Tylko dwóch zawodników mogło pochwalić się dwucyfrow± zdobycz± w trzech elementach czę¶ciej w jednych rozgrywkach - Oscar Robertson miał 41 triple-double w sezonie 1961/62, a w 1967/68 Wilt Chamberlain dokonał tego 31 razy.28-letni gracz Oklahomy wzi±ł na siebie odpowiedzialno¶ć za zdobywanie punktów przede wszystkim w czwartej kwarcie, w której zanotował 21 pkt.-Czy jestem zaskoczony jego dyspozycj±? Wcale. Nigdy nie zaskoczyło mnie cokolwiek on zrobił. Po pierwsze, Russell zawsze robi to, co najlepsze dla drużyny. W przeszło¶ci nie było to koniecznie jego robot±. Teraz, z t± odpowiedzialno¶ci± spoczywaj±c± na jego ramionach, nie mam w±tpliwo¶ci, że poradzi sobie z kwestiami typu: kiedy rzucać, a kiedy podać i co zrobić z piłk±, gdy trafi ona do jego r±k. Mentalnie jest do tego przygotowany - podkre¶lił trener Thunder Billy DonovanZa spraw± Westbrooka na nic zdała się dobra dyspozycja duetu podkoszowych z Nowego Orleanu. Anthony Davis i DeMarcus Cousins zdobyli - odpowiednio - 38 i 31 pkt. Wchodz±cy z ławki Thunder Turek Enes Kanter dołożył 20 pkt.Imponuj±ca zdobycz Blake'a Griffina była tym cenniejsza, że przyczyniła się do zwycięstwa Clippers we własnej hali nad Charlotte Hornets 124:121 po dogrywce. Prawie 28-letni zawodnik w zeszłym miesi±cu wrócił do gry po operacji kolana.- Blake to potwór. Jest ogromnie utalentowany i bystry, to perfekcyjny gracz - podsumował szkoleniowiec Charlotte Steve Clifford.Griffin w niedzielę do efektownej zdobyczy punktowej, jego rekordu w sezonie, dołożył 10 zbiórek. Jeszcze na 48 sekund przed końcem regulaminowego czasu gry gospodarze prowadzili 112:108. Wówczas sprawy w swoje ręce wzi±ł Kemba Walker (ł±cznie 34 pkt). W ostatnich sekundach niecelny rzut zaliczył rozglrywaj±cy Clippers Chris Paul, ale zrewanżował się w dogrywce. Spotkanie zakończył z 15 pkt, 9 zbiórkami i 17 asystami. DeAndre Jordan miał 20 pkt i 19 zbiórek.Miana drugiej drużyny w lidze, po Golden State Warriors, która zapewni sobie występ w play off, najbliżej s± obecnie San Antonio Spurs. "Ostrogi", wiceliderzy Konferencji Zachodniej, pokonały pewnie na wyjeĽdzie Los Angeles Lakers 119:98.Marcin Gortat zdobył sze¶ć punktów, a jego Washington Wizards przegrali u siebie z Utah Jazz 92:102. To druga porażka z rzędu stołecznej drużyny. Polak na parkiecie przebywał 28 minut i trafił trzy z dziewięciu rzutów z gry, miał też osiem zbiórek, dwa przechwyty, stratę i trzy faule."Czarodzieje" z bilansem 34 zwycięstw i 23 porażek zajmuj± trzecie miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej. Kolejne spotkanie rozegraj± we wtorek, kiedy we własnej hali zmierz± się z najlepsz± obecnie ekip± Golden State Warriors (49-9).Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs 98:119Milwaukee Bucks - Phoenix Suns 100:96Denver Nuggets - Memphis Grizzlies 98:105Washington Wizards - Utah Jazz 92:102Toronto Raptors - Portland Trail Blazers 112:106Detroit Pistons - Boston Celtics 98:104Oklahoma City Thunder - New Orleans Pelicans 118:110Los Angeles Clippers - Charlotte Hornets 124:121 (po dogrywce)