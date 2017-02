Rankingi ATP. Jerzy Janowicz znów w najlepszej "200", Tsonga w Top10

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 27 lutego:

Czołówka rankingu "Race to London":

Janowicz w porównaniu z poprzednim notowaniem poprawił się aż o 55 lokat. Zawdzięcza to wygraniu w niedzielę challengera ATP w Bergamo. W tym tygodniu łodzianin będzie walczył o kolejne punkty w innej imprezie tej rangi, która odbędzie się we Wrocławiu Od połowy sierpnia na powrót do najlepszej "10" czekał Tsonga, który obecnie jest siódm± rakiet± ¶wiata. Awans o cztery pozycje dało mu zwycięstwo w turnieju ATP w Marsylii. Tylko przez tydzień na razie cieszył się z miejsca w Top10 pierwszy w historii Belg w tym gronie - David Goffin, który jest obecnie 11.Murray wyprzedza Serba Novaka Djokovica i Szwajcara Stana Wawrinkę.W czołówce zestawienia ATP "Race to London", które wyłoni o¶miu uczestników kończ±cego sezon turnieju masters, prowadzi Szwajcar Roger Federer przed Bułgarem Grigorem Dimitrowem i Hiszpanem Rafaelem Nadalem. W tym zestawieniu Janowicz przesun±ł się aż o 137 miejsc i jest 83.1. (1.) Andy Murray ( Wielka Brytania ) 11540 pkt2. (2.) Novak Djokovic (Serbia) 97353. (3.) Stan Wawrinka (Szwajcaria) 51954. (4.) Milos Raonic (Kanada) 50805. (5.) Kei Nishikori (Japonia) 47306. (6.) Rafael Nadal (Hiszpania) 41157. (11.) Jo-Wilfried Tsonga ( Francja ) 34808. (7.) Marin Cilic (Chorwacja) 34109. (8.) Dominic Thiem (Austria) 337510. (9.) Roger Federer (Szwajcaria) 3260...188. (243.) Jerzy Janowicz (Polska) 302267. (270.) Kamil Majchrzak (Polska) 1921. Roger Federer (Szwajcaria) 2000 pkt2. Grigor Dimitrow (Bułgaria) 13103. Rafael Nadal (Hiszpania) 12454. Jo-Wilfried Tsonga (Francja) 12455. Dominic Thiem (Austria) 8606. David Goffin ( Belgia ) 8307. Stan Wawrinka (Szwajcaria) 8108. Milos Raonic (Kanada) 6009. Jack Sock (USA) 59010. Roberto Bautista Agut (Hiszpania) 525...83. Jerzy Janowicz (Polska) 132