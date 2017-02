Kibice trzecioligowego Widzewa Łódź kupili już ponad 10 tysięcy karnetów!

W ten sposób fani zasłużonego klubu uczestnicz± w jego odbudowie i powrocie na piłkarskie salony od najniższych szczebli rozgrywkowych. Obecnie piłkarze Widzewa rywalizuj± na czwartym poziomie w kraju, ale jego kibice w liczbie zakupionych stałych wej¶ciówek na rundę wiosenn± pobili już kilka rekordów. grudniu , kiedy sprzedaż karnetów osi±gnęła 5,5 tysi±ca poprawili własny rekord z 2010 r., a teraz przebili Parmę Calcio 1913. Dwa lata temu włoski klub po bankructwie również rozpocz±ł swoj± odbudowę od 4. ligi, a ich rekord sprzedaży blisko 10 tys. karnetów w Serie D był szeroko komentowany w Europie.W poniedziałek rano umieszczony na internetowej stronie Widzewa licznik wskazywał 10082 nabytych abonamentów. Kolejnym celem jest przekroczenie bariery 12 tysięcy.- Widzew zawsze słyn±ł w Polsce z bardzo dużej ilo¶ci kibiców, to efekt lat 80. i 90., kiedy drużyna z sukcesami rywalizowała na arenie krajowej i międzynarodowej. Teraz, gdy znaleĽli¶my się na peryferiach futbolu, nasi fani odwdzięczaj± się klubowi za zwycięstwa i rado¶ć, które klub dostarczał w latach ich młodo¶ci - powiedział wiceprezes Reaktywacji Tradycji Sportowych Widzew ŁódĽ Przemysław Klementowski.Szefowie Widzewa podkre¶lili, że ceny abonamentów zostały utrzymane na poziomie klubów polskiej ekstraklasy (od 115 do 290 zł za rundę). Dodali, że takiej liczby "karnetowców" nie powstydziłyby się zespoły z krajowej elity, z których niewiele regularnie przekracza poziom 5 tys. sprzedanych stałych wej¶ciówek.Zaznaczyli również, że widzewskim ewenementem s± tzw. karnety fundowane, których zakupiono już blisko 1000. To opłacane przez kibiców wej¶ciówki, które przed startem ligi zostan± rozdysponowane w¶ród dzieci i młodzieży.Oprócz mobilizacji ¶rodowiska kibiców czterokrotnych mistrzów Polski (1981, 1982, 1996, 1997), tak duża liczba sprzedanych karnetów to także efekt nowego stadionu, na którym piłkarze Widzewa będ± występowali od rundy wiosennej 3. ligi. Przeszło 10 tys. zakupionych przez fanów karnetów oznacza, że zarezerwowano już ponad połowę miejsc na nowoczesnym obiekcie. Oddany w lutym do użytku stadion, który powstał w miejscu dawnego obiektu przy al. Piłsudskiego, może pomie¶cić 18 tys. widzów.Widzewiacy pierwszy mecz rozegraj± na nim w sobotę 18 marca o godz. 19.10, kiedy podejm± ostatni w tabeli Motor Lubawa . Swoj± wizytę na tym spotkaniu zapowiedział już m.in. były napastnik Widzewa, a obecnie prezes Polskiego Zwi±zku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek.Tak dobra sprzedaż wej¶ciówek dla występuj±cego w 3. lidze klubu oznacza pokaĽny zastrzyk finansowy i stanowi istotn± czę¶ć budżetu. Maj±cy aspiracje szybkiego powrotu klubu do piłkarskiej elity szefowie Widzewa czę¶ć pieniędzy przeznaczyli na wzmocnienie zespołu w przerwie zimowej. Runda jesienna w wykonaniu widzewiaków nie była bowiem zbyt udana i na półmetku rozgrywek 3. ligi gr. 1 drużyna z al. Piłsudskiego zajmuje szóste miejsce ze strat± 12 punktów do prowadz±cego w tabeli drugiego zasłużonego łódzkiego zespołu - ŁKS.