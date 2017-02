"Popek Monster" vs "Hardkorowy Koksu" na KSW Colosseum

Popek powrócił do zawodowych walk w zeszłym roku, kiedy to w jednej z najchętniej ogl±danych walk w historii KSW zmierzył się z Mariuszem Pudzianowskim . Były strongman okazał się lepszy od gwiazdora muzyki, pokonuj±c go już w pierwszej odsłonie. Teraz 39-latek będzie chciał powrócić na drogę zwycięstw i udowodnić swoim licznym fanom, że potrafi wygrywać w klatce KSW.Rok młodszy kulturysta, Robert Burneika stoczył do tej pory dwie zawodowe walki i obie zwyciężył przed czasem. W debiucie w 2012 roku "Hardkorowy Koksu" nie dał większych szans znanemu bokserowi Marcinowi Najmanowi, zmuszaj±c go poddania po ciosach w drugiej odsłonie. W kolejnej zawodowej walce, Litwin uporał się z Dawidem Ozdob±.Więcej o MMA przeczytasz na InTheCage.pl