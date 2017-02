NBA. Sześć punktów Gortata, Wizards przegrali drugi mecz z rzędu

Po pierwszej wyrównanej kwarcie, w drugiej Jazz zaczęli osi±gać coraz większ± przewagę. Na przerwę schodzili prowadz±c dziesięcioma punktami, a w trzeciej czę¶ci gry różnica wzrosła nawet do 24 punktów. PóĽniejsza pogoń gospodarzy na niewiele się zdała.Poprzednio Wizards dwa mecze z rzędu przegrali blisko dwa miesi±ce temu. Natomiast po raz pierwszy od 2 stycznia nie udało im się osi±gn±ć bariery stu punktów. W niedzielę problemów ze skuteczno¶ci± nie miało tylko trzech ich zawodników - John Wall zdobył 23 punkty, Bradley Beal 22, a rezerwowy Chorwat Bojan Bogdanovic 15. Reszta trafiła ł±cznie tylko 14 z 43 rzutów z gry.Gortat na parkiecie przebywał 28 minut i trafił trzy z dziewięciu rzutów z gry. Jego dorobek uzupełnia osiem zbiórek i dwa przechwyty. Miał również jedn± stratę i popełnił trzy faule.W¶ród zwycięzców najlepsi byli Gordon Hayward - 30 pkt i dziewięć zbiórek, a także Francuz Rudy Gobert - 15 pkt, 20 zbiórek i cztery bloki."Czarodzieje" z bilansem 34 zwycięstw oraz 23 porażek zajmuj± trzecie miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej. Kolejne spotkanie rozegraj± we wtorek, kiedy we własnej hali zmierz± się z najlepsz± obecnie ekip± Golden State Warriors (49-9).