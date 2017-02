Ligue 1. Wysoka wygrana PSG, Krychowiak poza kadrą

Stępiński na aucie

Rybus też załamany

Bramki dla paryskiego zespołu strzelili Marquinhos (6), Edinson Cavani (16), Lucas Moura (50), Julian Draxler (61) i Blaise Matuidi (72). Honorowe trafienie dla gospodarzy zaliczył Rod Fanni (70).Po raz kolejny poza kadr± PSG znalazł się Grzegorz Krychowiak. Reprezentant Polski, który już wcze¶niej wyleczył uraz kolana, występuje w rezerwach paryskiego klubu.Pięć bramek w innym niedzielnym spotkaniu strzelił także Olympique Lyon, który pokonał u siebie Metz 5:0. W kadrze meczowej gospodarzy nie znalazł się Maciej Rybus W sobotę natomiast Bordeaux pokonało na wyjeĽdzie Lille 3:2, a na ławce rezerwowych go¶ci był Igor Lewczuk. W innym sobotnim spotkaniu Kamil Glik zdobył pi±t± bramkę w sezonie, a jego AS Monaco pokonało na wyjeĽdzie Guingamp 2:1. Monaco z dorobkiem 62 punktów prowadzi w tabeli i ma trzy "oczka" przewagi nad PSG i Nice.Mariusz Stępiński w wygranym 3:1 spotkaniu Nantes z Dijon nie zagrał wcale. Nie znalazł się nawet na ławce rezerwowych. Czy to pocz±tek kłopotów reprezentanta Polski?- W styczniu my¶lałem o zmianie klubu - przyznał Polak, który ma problemy z załapaniem się do składu Lyonu