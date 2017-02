Serie A. AS Roma zwycięża czwarty raz z rzędu

Polscy piłkarze wci±ż w cenie. Warto¶ć kadrowiczów Nawałki wzrosła jesieni± o 35 mln euro!

Na stadionie San Siro dwie bramki dla Romy zdobył reprezentant Belgii Radja Nainggolan. W 81. minucie kontaktowego gola strzelił Mauro Icardi, ale go¶cie szybko odpowiedzieli trafieniem z rzutu karnego, który wykorzystał Diego Perotti.Szczęsny nie był jedynym polskim piłkarzem, który wyst±pił w niedzielę w Serie A . W Palermo zagrało aż trzech: w drużynie gospodarzy - Thiago Cionek, a w Sampdorii Genua - Bartosz Bereszyński i od 59. minuty Karol Linetty. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1.Zawodnicy z Sycylii prowadzili od 31. minuty, gdy rzut karny wykorzystał Macedończyk Ilja Nestorovski. Genueńczycy wyrównali w jednej z ostatnich akcji meczu. Do siatki trafił Fabio Quagliarella.Palermo zajmuje 18. miejsce w tabeli i aby wydĽwign±ć się ze strefy spadkowej potrzebuje odrobić aż siedem punktów do drużyny Empoli. Sampdoria jest w bezpiecznej strefie na 10. pozycji.W sobotę lider rozgrywek Juventus Turyn pokonał na własnym boisku Empoli 2:0. W bramce go¶ci wyst±pił Łukasz Skorupski, który zaliczył samobójczego gola. W 52. minucie odbił strzał Mario Mandzukica, ale przy dobitce głow± Chorwata tak niefortunnie interweniował, że wpakował piłkę do własnej siatki. W 65. minucie pokonał go Alex Sandro.Niespodziank± zakończyło się drugie sobotnie spotkanie w Neapolu, gdzie gospodarze przegrali z Atalant± Bergamo 0:2, mimo że od 67. minuty mieli przewagę liczebn± po czerwonej kartce dla Francka Yannicka Kessie. Cały mecz w zespole Napoli rozegrał Piotr Zieliński, natomiast Arkadiusz Milik wszedł na ostatnie 30 minut. Obie bramki zdobył Mattia Caldara, w tym jedn±, gdy jego drużyna grała w osłabieniu. Zespół Napoli nie był w stanie strzelić choćby honorowego gola. Najbliższy tego był Zieliński, po którego strzale piłka minimalnie minęła słupek bramki.Tym samym zakończyła się seria dziewięciu meczów ligowych drużyny z Neapolu bez porażki na własnym stadionie.W tabeli Juventus wyprzedza o siedem punktów Romę, o 12 Napoli oraz o 15 Atalantę Bergamo.Warto¶ć szerokiej kadry reprezentacji Polski przekracza obecnie 250 mln euro. To spora zmiana w stosunku do wyceny z rekordowego, transferowego lata. Podpieraj±c się szacunkowymi informacjami z rynku, prze¶ledzili¶my zatem, kto przez pół sezonu stracił, a kto zyskał najwięcej.W najbliższym rankingu FIFA Polska awansuje na najwyższe w swojej historii miejsce - podaje portal Football-Rankings.info specjalizuj±cy się w piłkarskich rankingach..