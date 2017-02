La Liga. Real Madryt wyszarpał zwycięstwo

Druga porażka Realu

Benzemy kłopoty z prawem

Zespół Villarreal był bliski sprawienia niespodzianki, bo od 56. minuty prowadził 2:0, po golach Manuela Triguerosa (50) i Cedrica Bakambu (56).Zaledwie osiem minut póĽniej strzałem głow± bramkę kontaktow± zdobył Gareth Bale po precyzyjnym do¶rodkowaniu Daniela Carvajala. Natomiast w 74. minucie do wyrównania doprowadził Cristiano Ronaldo, który wykorzystał rzut karny. W 83. minucie zwycięsk± bramkę dla Realu strzelił Alvaro Morata, który sze¶ć minut wcze¶niej zmienił Karima Benzemę.Był to 44. kolejny mecz, w którym Real strzelił gola, co oznacza wyrównanie rekordu Barcelony z lat 1942-1944. Po raz ostatni "Królewscy" kończyli mecz z zerowym dorobkiem bramkowym 26 kwietnia 2016 z Manchesterem City (0:0) w Lidze Mistrzów.Wcze¶niej w niedzielę Barcelona pokonała na wyjeĽdzie Atletico Madryt 2:1. Pierwsz± bramkę spotkania w 64. minucie zdobył Rafinha. Sze¶ć minut potem wyrównał Diego Godin, ale na końcu cieszyła się "Barca". Zwycięstwo uratował Lionel Messi. Była to jego 20. bramka w sezonie.Real z dorobkiem 55 punktów prowadzi w tabeli, ale ma do rozegrania jedno zaległe spotkanie. Broni±ca tytułu Barcelona traci do "Królewskich" punkt. Na trzecim miejscu jest Sevilla (52), a na czwartym Atletico (45 pkt).Valencia już po dziewięciu minutach prowadziła 2:0. Najpierw do bramki trafił Włoch Simone Zaza (4.), a pięć minut póĽniej Chilijczyk Fabian Orellana.Napastnik Realu Madryt Karim Benzema otrzymał list od prokuratora z Martyniki. Piłkarz może zapłacić surow± karę w zwi±zku z wydarzeniami, jakie miały miejsce podczas jego