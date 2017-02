Jacek Magiera: Czas się obudzić

Mistrzowie Polski po raz drugi z rzędu nie wygrali przy Łazienkowskiej. Warszawiacy zremisowali 1:1 Bruk-Bet Termalic±. Gola dla Legii strzelił Miroslav Radović, dla go¶ci bramkę zdobył Samuel Stefanik.- Wiedzieli¶my, że będzie to trudny mecz, bo tak jest zawsze, kiedy w czwartek grało się w europejskich pucharach. Naszym celem, niezależnie od stylu, była jednak wygrana. Ale nie da się tego zrobić bez celnych strzałów. Czas się obudzić, bo odjedzie nam to, na co pracowali¶my przez ostatnie tygodnie. A pracowali¶my zbyt ciężko, by w takim stylu odpu¶cić - powiedział po meczu Magiera.I dodał: - Mówiłem w zeszłym roku, że nie zawsze będziemy wygrywać po 5:0. Musimy sobie z tym poradzić. Wiemy co jest naszym problemem: kreowanie bramkowych okazji. Kryzys? To jeszcze nie kryzys. To wyzwanie. Musimy zrobić wszystko, by wygrać w Lubinie . Każdy musi wzi±ć na siebie odpowiedzialno¶ć, każdy musi grać lepiej, bo go na to stać.Jak trener Legii skomentował gola dla Termaliki? - Nigdy nie patrzę na gole pod k±tem indywidualnych błędów. Dla mnie najważniejsze jest to, dlaczego piłka znalazła się w naszym polu karnym. Je¶li miałbym powiedzieć co¶ na gor±co, to na pewno zabrakło nam spokoju, było też za dużo gry "na raz" - zakończył Magiera.