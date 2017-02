Czesław Michniewicz: Mogliśmy wygrać, ale punkt też jest dla nas cenny

Mistrzowie Polski po raz drugi z rzędu nie wygrali przy Łazienkowskiej. Warszawiacy zremisowali 1:1 Bruk-Bet Termalic±. Gola dla Legii strzelił Miroslav Radović, dla go¶ci bramkę zdobył Samuel Stefanik.- Wiedzieli¶my, że Legia będzie podwójnie zmobilizowana po porażce z Ruchem. Liczyli¶my na to, że warszawiacy będ± lekko zmęczeni po meczu z Ajaxem. Chcieli¶my zagrać wysokim pressingiem, zaatakować rywala. To przyniosło efekt, bo Vladislavs Gutkovskis miał stuprocentow± okazję. PóĽniej przestali¶my wymieniać podania w ¶rodku pola, a Legia zepchnęła nas do defensywy.- Na nasze nieszczę¶cie stało się to, czego obawiali¶my się najbardziej. Jeszcze przed obiadem okazało się, że z Legi± nie zagra stoper o dobrych warunkach fizycznych - Kornel Osyra. Jego zabrakło przy rzucie wolnym, po którym warszawiacy strzelili gola. Wiedzieli¶my, że Guilherme potrafi doskonale do¶rodkować z rzutu wolnego, dlatego uczulali¶my drużynę na to, by nie faulowała w okolicach naszego pola karnego.- Mimo straconej bramki nie przestraszyli¶my się, w przerwie powiedzieli¶my sobie, że nie mamy nic do stracenia, że chcemy grać w piłkę . To nam się udało, szkoda, że ostatecznie padł remis, ale dla nas to cenny punkt