Manchester United wywalczył Puchar Ligi Angielskiej

"Rekord transferowy Pogby zostanie niedługo pobity. Już blisko do 150 mln euro za piłkarza"

Manchester wyszedł na prowadzenie po golu Zlatana Imbrahimovicia z rzutu wolnego - był to 26 gol szwedzkiego napastnika w sezonie. Jesse Lingard podwyższył na 2:0 w 38 minucie, ale Southampton zdołał odpowiedzieć dzięi dwóm trafieniom Gabbiadiniego, który odszedł z Napoli po tym, jak przegrał rywalizację z Arkadiuszem Milikiem.Southampton szukał trzeciego gola, ale znalazł go Ibrahimovic, który w 87 minucie uderzeneim głow± wykorzystał do¶rodkowanie Andera Herrery. Jose Mourinho został pierwszym szkoleniowcem w historii United, który w debiutanckim sezonie sięgn±ł po trofeum. Dodał też kolejny Puchar Ligi Angielskiej do swej kolecji - z Chelsea triumfował trzykrotnie w tych rozgrywkach.Co ciekawe, niedawno legendarny Oliver Kahn stwierdził, że już niedługo zostanie przekroczona bariera 150 mln euro za jednego piłkarza. Czy tym zawodnikiem okaże się wła¶nie Costa?