Ekstraklasa. Legia znów nie pokonała Bruk-Betu Termaliki i spadła na czwarte miejsce w tabeli

Gwizdy i okrzyki "ku**a mać, Legia grać" żegnały mistrzów Polski po ostatnim gwizdku sędziego niedzielnego spotkania. Mistrzowie Polski po raz drugi z rzędu nie wygrali przy Łazienkowskiej, wiosn± zdobyli raptem cztery z dziewięciu możliwych punktów.W historii ligowych występów legioni¶ci mieli 81 rywali, Bruk-Bet Termalica jest jednym z zaledwie trzech, którego wci±ż nie udało im się pokonać. By odnaleĽć pozostałe dwa kluby musimy cofn±ć się aż do lat 30. i 50. minionego wieku. Wtedy Legia nie poradziła sobie z przeciwnikami z Krakowa - Podgórzem (0:2, 2:2) i Wawelem (1:2, 1:1, 0:0, 1:3).Magiera jest czwartym trenerem Legii, który Bruk-Betu nie pokonał. Wcze¶niej ta sztuka nie udała się też Henningowi Bergowi (1:1), Stanisławowi Czerczesowowi (0:3) oraz Besnikowi Hasiemu (1:2).- Bruk-Bet Termalica to jedyna drużyna w LOTTO Ekstraklasie, która jeszcze nigdy w historii nie przegrała z Legi±, chociaż mecze były tylko trzy. Mamy nadzieję, że tak będzie tylko do niedzieli. Jeste¶my Legi± Warszawa , gramy na swoim boisku, walczymy o mistrzostwo Polski. Naszym obowi±zkiem jest zwycięstwo - powiedział na pi±tkowym briefingu prasowym Magiera.Trener mistrzów Polski sugerował agresywn±, ofensywn± grę, ale to go¶cie już w 3. minucie mogli, a nawet powinni obj±ć prowadzenie. Fatalnego ustawienia linii obrony Legii nie wykorzystał jednak Vladislavs Gutkovskis. Łotysz znalazł się w sytuacji sam na sam z Arkadiuszem Malarzem, ale zamiast do siatki, kopn±ł piłkę wprost w bramkarza mistrzów Polski.Co nie udało się Gutkovskisowi, niespełna 20 minut póĽniej udało się Stefanikowi. Słowak skorzystał z zamieszania w polu karnym Legii - zabrał piłkę leż±cemu po interwencji Adamowi Hlouskowi, ograł Artura Jędrzejczyka i z bliska nie dał szans Malarzowi.Legioni¶ci przed przerw± grali wolno, bez pomysłu. Drużyna Magiery wymieniała dużo podań na połowie Termaliki, ale sytuacji bramkowych nie kreowała. NajgroĽniejsz± stworzyła po rzucie rożnym, kiedy czujno¶ć Krzysztofa Pilarza bezpo¶rednim uderzeniem z rzutu rożnego sprawdził Guilherme.To wła¶nie stały fragment gry wykonywany przez Brazylijczyka, dał Legii wyrównanie i ożywił jej grę. W 37. minucie 26-latek zagrał piłkę w pole karne z rzutu wolnego, a tuż przed bramk± głow± musn±ł j± Radović. Dla Serba było to dziewi±te trafienie w ekstraklasie w tym sezonie.W drugiej połowie legioni¶ci atakowali, ale podobnie jak przed przerw±, sytuacji bramkowych było niewiele. Najciekawiej w polu karnym Bruk-Betu było w 65. minucie, kiedy chwilę po wej¶ciu na boisko na bramkę Pilarza uderzał Kasper Hamalainen, a piłkę z linii bramkowej wybił Patryk Fryc.Kolejna strata punktów oznacza, że do następnej kolejki Legia przyst±pi nie z trzeciego, a z czwartego miejsca. Warszawiacy trac± dwa punkty do Lecha Poznań, a do prowadz±cej Lechii już siedem "oczek".Kolejne spotkanie mistrzowie Polski rozegraj± już w pi±tek o godz. 20.30, kiedy na wyjeĽdzie zmierz± się z Zagłębiem Lubin . Dzień póĽniej o 18, Bruk-Bet Termalica podejmie Ruch Chorzów