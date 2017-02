Skoki narciarskie. Gdzie się podział blask dawnych gwiazd?

Poszukiwanie siebie sprzed lat

Mistrzostwa młodych

Co z magiczn± granic± trzydziestego roku życia?

Rozmienianie kariery na drobne

Z mistrzostwem trzeba się ¶pieszyć

Simon Ammann, Jakub Janda, Gregor Schlierenzauer, Janne Ahonen, Noriaki Kasai i Dimitrij Vassiliev, co ł±czy tych zawodników? Razem maj± 2106 startów w zawodach Pucharu ¦wiata, 365 miejsc na podium i 135 zwycięstw. Wszyscy znaleĽli się także w trzeciej dziesi±tce sobotniego konkursu mistrzostw ¶wiata na normalnej skoczni w Lahti. Choć miejsce pod koniec klasyfikacji drugiej serii chluby raczej nie przynosi, to kilku z nich może być zadowolonych z takiego rezultatu.Najbardziej usatysfakcjonowanym skoczkiem z tej grupy był w sobotę Janne Ahonen. Fin w czasach swojej najlepszej dyspozycji z zimn± krwi± potrafił wykorzystywać słabo¶ć rywali i dominował nad reszt± stawki. Przy okazji wydawał się być osob±, na której żadne osi±gnięcia nie robi± wrażenia. Przypięto mu wówczas łatkę człowieka - maski. W swojej bogatej karierze zgromadził 36 indywidualnych wygranych i dołożył do tego aż 108 miejsc na podium, co jest absolutnym rekordem w Pucharze ¦wiata. Na mistrzostwach ¶wiata w Lahti jest jednak innym człowiekiem. Fin u¶miecha się nawet siadaj±c na belce, a potem oddaje skoki, które pozwalaj± mu my¶leć o spokojnym awansie do drugiej serii. Awanse nie s± dziełem przypadku, a zauważalnej zwyżki formy. Zawodnik, który już dwa razy kończył karierę, w ostatnim czasie 4 razy z rzędu wchodził do rundy finałowej (3 razy w Pucharze ¦wiata i raz w M¦) i jest to jego najlepsza seria od sezonu 2013/2014.W trzeciej dziesi±tce zobaczyli¶my aż pięciu zawodników, którzy maj± już za sob± 35 urodziny. ¦rednia wieku ostatniej grupy drugiej serii wyniosła 33,5 roku, ale trzeba zauważyć, że była ona mocno zaniżona przez 23-letniego Evgeniya Klimova. Sobotni konkurs w Lahti zdominowali młodzi zawodnicy, bo na podium znaleĽli się: 23-letni Stefan Kraft, 22-letni Andreas Wellinger i 26-letni Markus Eisenbichler. ¦rednia wieku najlepszej trójki wyniosła zaledwie 23,67 roku. Nie jest to przypadek, bo cała pierwsza dziesi±tka składała się głównie z młodych zawodników. ¦rednia wieku najlepszej dziesi±tki to równe 26 lat i co ciekawe, polscy skoczkowie byli jednymi z starszych w czołówce. Starszy od 30-letniego Kamila Stocha, był tylko urodzony dwa lata wcze¶niej Japończyk Daiki Ito (liczone według roku urodzenia).Przez lata mówiło się, że skoki narciarskie to sport dla zawodników, którzy nie skończyli 30 roku życia. Pogromc± tej tezy okazał się jednak Noriaki Kasai. Japończyk w poprzednich trzech sezonach ¶więcił jedne z największych triumfów w swojej karierze. W tej kampanii wszystko powróciło jednak do normy i w najwyższej formie znajduj± się skoczkowie, którzy urodzili się już w latach dziewięćdziesi±tych. W tym momencie zdecydowanie najstarszym zawodnikiem ¶wiatowej czołówki jest Kamil Stoch, który twierdzi, że choć w tym roku kończy trzydzie¶ci lat, to nadal czuje się mocny. - Zupełnie nie czuje, że zbliżaj± się moje 30 urodziny, czuję się młodo. Nie zamierzam jeszcze kończyć kariery, bo skoki to moje życie. - mówił TVP przed wylotem do Finlandii. W zupełnie innej sytuacji jest jednak czterokrotny złoty medalista olimpijski Simon Ammann, dla którego mog± to być ostatnie mistrzostwa. Szwajcara wyraĽnie męcz± skoki na poziomie trzeciej dziesi±tki, dlatego po sezonie podejmie decyzję co do dalszych startów. - Patrz±c na skoki Ammanna czy Ahonena cieszę się, że zakończyłem karierę będ±c w dobrej formie - mówił Adam Małysz przy okazji konkursów rozgrywanych w Zakopanem.W¶ród ekspertów pojawiaj± się głosy, że wielcy zawodnicy jak Ahonen czy Ammann rozdrabniaj± swoje wielkie sukcesy, bo ludzie szybko zapominaj± o ich znakomitych osi±gnięciach sprzed lat, a ¶wietne wyniki zastępowane s± w pamięci przez niedawne porażki. Choć od ostatnich wielkich osi±gnięć Ahonena minęło już ponad 10 lat, a zawodnik dwa razy kończył karierę, to sam przyznaje, że skoki s± dla niego form± psychoterapii. Fin nie radził sobie po zawieszeniu nart na kołku. Brakowało mu codziennego reżimu treningowego i zajęcia czym¶ umysłu. Ahonen coraz więcej pił, kończyły się również pieni±dze. Powrót do skoków uratował nie tylko jego małżeństwo, ale także jego samego. Dzi¶ Fin zapowiada, że już nigdy nie powie, że kończy ze sportem, bo traktuje go czysto hobbystycznie. 36-krotny zwycięzca zawodów Pucharu ¦wiata znalazł także nowe zajęcie, bo od pewnego czasu zajmuje się szyciem kombinezonów dla fińskiej kadry . Nie wszyscy s± jednak zadowoleni z ci±głej obecno¶ci Ahonena w ¶wiecie skoków. - Wielu Finów uważa, że Ahonen jest przykrym obrazem upadku fińskich skoków i wła¶nie dlatego tyle osób nie chce się pogodzić z t± sytuacj±, uważaj±c, że powinien już odej¶ć. Kibice nie chc± ogl±dać upadłej przeszło¶ci, któr± reprezentuje w ich oczach Janne i czekaj± na now± krew - mówi PAP Toni Nikunen.W podobnej sytuacji jest Gregor Schlierenzauer, który ma dopiero 27 lat, ale w międzynarodowych zawodach pojawia się już od ponad dekady. W międzyczasie Austriak zawiesił sportow± karierę, a kontuzja zerwania więzadeł krzyżowych, która mu się w tym czasie przytrafiła, pozwoliła zrozumieć jak bardzo brakuje mu skoków. Dzi¶ twierdzi, że punktem odniesienia jest dla niego Kamil Stoch, bo potrafił przezwyciężyć dwuletni kryzys formy i w ¶wietnym stylu powrócił na szczyt. "Schlieriego" nie załamała także kolejna kontuzja, która przytrafiła mu się po upadku na mamuciej skoczni w Oberstdorfie. - Chciałem powrócić na konkursy w Lahti, dlatego wszystko temu po¶więciłem - mówił w austriackich mediach.O ile najstarszym zawodnikiem, który w XXI wieku zdobył mistrzostwo na skoczni normalnej jest Anders Bardal, który rocznikowo miał wówczas 31 lat, to w przypadku rywalizacji na większym obiekcie najstarszym zwycięzc± jest Andreas Kuettel. W 2009 roku w do¶ć szczę¶liwych okoliczno¶ciach wygrał jednoseryjny konkurs w Libercu. Szwajcarowi do trzydziestych urodzin brakowało wtedy dwóch miesięcy. Pokazuje to wyraĽnie, że zawodnicy przekraczaj±cy trzydziesty rok życia teoretycznie maj± znacznie mniejsze szanse na zdobycie mistrzostwa ¶wiata. Na szesna¶cie konkursów M¦ rozegranych w XXI wieku tylko raz wygrał skoczek z ,,trójk± z przodu''. Je¶li Kamil Stoch będzie najlepszy w najbliższym konkursie, to doł±czy do grona najbardziej do¶wiadczonych zwycięzców i wyprzedzi w nim Adama Małysza , który swoje czwarte i ostatnie złoto zdobył niecałe trzy miesi±ce po 29 urodzinach.