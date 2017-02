MŚ w Lahti. Polscy skoczkowie wracają do pracy po rozczarowaniu na normalnej skoczni. Rozczarowaniu skokami, a nie sędziami

Horngacher prosi: jak najmniej wywiadów do wtorku

Był lot poza 100 m? Był telemark? To nie ma dyskusji

Stoch podnoszenie się po niepowodzeniu ma przećwiczone

W sobotę w popołudniowym konkursie na normalnej skoczni trzech Polaków było w ósemce, ale żaden na podium. Medale zdobyli Stefan Kraft, Andreas Wellinger i Markus Eisenbichler. Medali¶ci pracowali również w niedzielę, w konkursie drużyn mieszanych. A dla polskich skoczków to był dzień regeneracji. I rozpamiętywania, już na spokojnie, tego co się zdarzyło w sobotę.Stefan Horngacher prosił skoczków, żeby oszczędzali siły i ograniczyli wywiady, a najlepiej odmawiali ich aż do wtorku. A ton nieoficjalnych rozmów był podobny: czwarte miejsce Kamila Stocha, pi±te Macieja Kota zostawiły ogromny niedosyt i zło¶ć, że akurat w sobotę nie udało się trafić z dyspozycj± dorównuj±c± najlepszym rywalom. Poziom w tym sezonie jest tak wyrównany, że wygrywa ten z pięciu, sze¶ciu najlepszych skoczków (w 2017 konkursy wygrywało pięciu, w całym sezonie siedmiu skoczków) który akurat miał najlepszy dzień. Ale nie było, zwłaszcza w sztabie trenerskim, pretensji do sędziów za noty Markusa Eisenbichlera, który za l±dowanie z zachwianiem przy odjeĽdzie dostał od jednego z sędziów nawet notę 18,5, a Kamila Stocha wyprzedził o 1,1 pkt.- Je¶li skoczek na normalnej skoczni poleciał ponad 100 m, zrobił telemark i ustał skok, to nie ma dyskusji, że noty były za wysokie - mówił wczoraj jeden z członków sztabu. A Stefan Horgacher w rozmowie z TVP mówił, że czeka już na duż± skocznię, gdzie różnice między skoczkami będ± wyraĽniejsze, gdzie minimalne zmiany kierunku i siły wiatru nie będ± miały takiego wpływu jak na skoczni normalnej. - Mam skoczków z mocnym odbiciem, ale też lotników, dobrze czuj±cych się w powietrzu, im ta skocznia będzie pasować - mówił Horngacher, który w niedzielę razem ze sztabem wybrał się pobiegać na nartach.W poniedziałek o 8 rano zaczynaj± się treningi przed czwartkowym konkursem na dużej skoczni. Pocz±tkowo były zaplanowane na 16, ale w niedzielę wieczorem zapadła decyzja, by je przeprowadzić rano. Kamil Stoch już chwilę po zawodach na skoczni normalnej mówił, że on już my¶lami jest na tej dużej. Stoch tylko na igrzyskach w Soczi zdobył medal już w pierwszym konkursie olimpijskim lub mistrzostw ¶wiata i zbieranie energii do walki po rozczarowaniu ma przećwiczone. Po czwartym miejscu na HS100 mówił, że jeszcze nigdy nie zaj±ł w mistrzostwach miejsca poza podium będ±c w tak dobrej formie. I powtarzał, żeby już sprawy straconego medalu nie rozpamiętywać. Ale porażka go boli, to było widać już w sobotę, gdy starał się jak najostrożniej dobierać słowa.Horngacher, pytany przez reportera TVP, czy serii treningowych przed konkursem na mniejszej skoczni nie było za dużo, odpowiedział że nie, ale że być może przed zawodami na dużej Polacy niektóre skoki odpuszcz±. - Je¶li tak będzie, to pewnie raczej w następnych dniach - mówi Sport.pl Adam Małysz - bo ze wstępnych planów na poniedziałek wynikało, że jedziemy wszyscy, i na trzy serie.