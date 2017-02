MŚ w Lahti. Ahonen: Nie wszyscy cieszą się widząc mnie na skoczni

- Takie wiadomo¶ci otrzymuję regularnie. Przykro, że jest w nich tyle hejtu, jednak nie ma on dla mnie żadnego znaczenia - powiedział na antenie kanału fińskiej telewizji YLE.Były trener Tommi Nikunen skomentował: - Wielu rodaków uważa, że Ahonen jest przykrym obrazem upadku fińskich skoków i wła¶nie dlatego tyle osób nie chce się pogodzić z t± sytuacj±, uważaj±c, że powinien już odej¶ć. Kibice nie chc± ogl±dać upadłej przeszło¶ci, któr± reprezentuje w ich oczach Janne i czekaj± na now± krew - przyznał.Z kolei zawodnik zripostował: - Kiedy byłem młodszy to się przejmowałem komentarzami lecz teraz naprawdę mnie one nie interesuj±. Skaczę dla siebie i zamierzam jeszcze przez kilka lat startować. Następnym celem s± przyszłoroczne zimowe igrzyska olimpijskie.Ahonen urodził się w Lahti i tu zadebiutował w zawodach Pucharu ¦wiata w 1992 roku. Także w tym mie¶cie zdobył srebrny medal mistrzostw globu w 2001 roku.- Przed 16 laty nie my¶lałem nawet, że będę miał szansę startować w kolejnych M¦ w rodzinnym mie¶cie i na tej skoczni. To naprawdę fantastyczne uczucie - podkre¶lił pięciokrotny mistrz ¶wiata, 20-krotny kraju i dwukrotny zdobywca Pucharu ¦wiata.Ahonen do historii przeszedł po pięciokrotnym wygraniu Turnieju Czterech Skoczni. Obecne M¦ s± jedenastymi w jego karierze.