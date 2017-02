Premier League. Tottenham wrócił na pozycję wicelidera. Wielki Harry Kane

Trzy dni wcze¶niej zespół Tottenhamu odpadł z Ligi Europy, ale w tym sezonie ma ambicje, by zapewnić sobie miejsce w tabeli, które da mu bezpo¶redni awans do Ligi Mistrzów.W niedzielę Kane wpisywał się na listę strzelców w 14., 32. i 37. minucie. Jeszcze przed przerw± miał także asystę przy golu Dele Alliego.Tottenham po raz trzeci z rzędu wygrał ze Stoke wynikiem 4:0. "Koguty" do lidera Chelsea Londyn (63 pkt) trac± teraz 10 punktów i maj± punkt przewagi nad Manchesterem City , który ma jeden zaległy mecz.Dzień wcze¶niej piłkarze Chelsea pokonali na własnym boisku Swansea City z Łukaszem Fabiańskim w bramce 3:1. Z kolei AFC Bournemouth Artura Boruca uległo na wyjeĽdzie West Bromwich Albion 1:2.Fabiański po raz pierwszy skapitulował w 19. minucie, kiedy to Cesc Fabregas wbiegł z piłk± w pole karne. Hiszpan nieczysto trafił w piłkę, który wpadła do bramki tuż przy słupku. Tuż przed przerw± go¶cie wyrównali po strzale głow± Fernando Llorente.Jednak w 72. minucie gospodarze ponownie objęli prowadzenie. Pedro Rodriguez oddał strzał z dystansu, a piłka dosyć pechowo dla Fabiańskiego wpadła do bramki pod jego ręk±. W 84. minucie wynik spotkania na 3:1 ustalił Diego Costa.Porażkę poniósł również inny bramkarz reprezentacji Polski. AFC Bournemouth z Borucem uległo na wyjeĽdzie West Bromwich Albion 1:2.Z kolei Hull City z Kamilem Grosickim w składzie zremisowało u siebie z Burnley 1:1. Skrzydłowy reprezentacji Polski zagrał cały mecz, a jego zespół z dorobkiem 21 punktów zajmuje 19., przedostatnie miejsce w tabeli.