MŚ w Lahti. Polacy 10. w finale sprintu. Dramat Finów i Norwegów

Wy¶cig drużyn męskich kolejny raz w mistrzostwach ¶wiata był znakomity, z dodatkowymi emocjami, kraksami, decyzjami jury.Na finiszowych metrach pilnuj±cy prowadzenia Norweg Emil Iversen stracił rezon na widok doganiaj±cego go Livo Niskanena i chciał wskoczyć przed niego w tor, ale zrobił to tak, że sam upadł i jeszcze poci±gn±ł za sob± Fina. Tyle, że to Niskanen szybciej się podniósł i zdobył przynajmniej br±z, za plecami mistrzów Rosjan i wicemistrzów Włochów.Iversen (syn norweskiego trenera Szwedek i indywidualnego trenera Nilsson) i jego partner Johannes H. Klaebo zostali bez medalu. I w ten sposób na główn± gwiazdę mistrzostw w męskich biegach wyrasta kosztem Norwegów Rosjanin Siergiej Ustiugow. Koszmar Martina Johnsruda Sundby'ego. Najpierw pokonał Norwega w ostantim Tour de Ski, już w Lahti zabrał mu złoto w biegu ł±czonym, gdy Sundby zrywaj±c się do ataku na podbiegu złamał kijek. A w niedzielę objechał leż±cych: Norwega i Fina i popędził po złoto dla siebie i Nikity Kriukowa.Sztafeta męska Maciej Staręga, Dominik Bury w finale finiszowała na 10 miejscu.