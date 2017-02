Rywal uratował życie bramkarzowi w czeskiej ekstraklasie [WIDEO]

Milagro en la Liga Checa. El delantero del Slovacko, Kone, salva la vida al portero del rival, Martin Berkovec, del Bohemians. Impactante. pic.twitter.com/EomvnfZVMe — José Manuel Amorós (@JoseMAmoros) 26 lutego 2017

Zderzenie Martina Berkoveca z Danielem Krchem mogło zakończyć się wielk± tragedi±. Bramkarz Bohemians 1905 zdecydował się na odważn± interwencję przed własnym polem karnym i nieszczę¶liwie zderzył się z obrońc± swojego zespołu. Cał± sytuację dokładnie widział Francis Kone, piłkarz Slovacko, który uczestniczył w akcji ofensywnej.Tongijczyk zauważył, że bramkarz przeciwników zaczyna się dusić i od razu przyst±pił do działania. Nie czekał na służby medyczne, tylko starał się umożliwić Berkovecowi oddychanie. - W takich momentach zawsze sprawdzam, czy kto¶ nie połkn±ł języka - przyznał po spotkaniu Kone, o którym rozpisuj± się teraz ¶wiatowe media.Poszkodowany bramkarz został natychmiast odwieziony do szpitala, gdzie okazało się, że to wła¶nie pomoc rywala okazała się kluczowa. Gdyby nie Kongijczyk, bramkarz mógłby udusić się na murawie, a służby medyczne nie zd±żyłyby pomóc 28-latkowi.Na szczę¶cie wszystko dobrze się skończyło. Berkovec zd±żył już nawet podziękować Kone za pomoc. Na razie za po¶rednictwem Facebooka, ale gdy tylko wyjdzie ze szpitala, na pewno zrobi to osobi¶cie.