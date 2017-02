MŚ w Lahti. Stoch dostał od sędziego z Japonii tylko 17,5 pkt. To pomyłka

W zawodach na skoczni HS100 Stoch był najlepszym z Polaków. Zaj±ł czwarte miejsce, uzyskał notę o 1,1 pkt niższ± od Markusa Eisenbichlera. Kontrowersje wzbudziły sędziowskie noty dla Niemca. Podopieczny Wernera Schustera w drugiej serii osi±gn±ł aż 100,5 m, co było najlepsz± odległo¶ci±. Awansował na podium z szóstego miejsca. Od sędziów dostał za styl 54,5 pkt (18,5, 18 i 18), mimo że zachwiał się przy l±dowaniu, a po nim miał też problemy na odjeĽdzie. - Przyznałem 18, a w wieży zastanawiałem się nad 17,5. I tak gryzie mnie to mniej niż Amerykanina, który dał 18,5. Taka nota była nadużyciem mówi Bafia w rozmowie z "Przegl±dem Sportowym" » Jeszcze większ± przesad± była ocena 17,5, jak± japoński sędzia dał Stochowi za jego skok na 99 m w drugiej serii. - Japończyk Yutaka Minemura miał wpadkę. Rozmawiałem z nim póĽniej, chciałem to wyja¶nić. Zmartwił się, bo po prostu się pomylił, co chciał nawet zgłosić po zawodach do jury. Nie zrobił tego Kamilowi specjalnie. Miał wcisn±ć na maszynce dwa razy 0,5 za l±dowanie, a klikn±ł dwa razy 1. Poszło do systemu, nie było odwrotu - tłumaczy Bafia.Gdyby Japończyk dał Stochowi 18,5, a nie 17,5 pkt, Polak i tak nie zdobyłby medalu. Nota 18,5 pozostałaby skrajn±, czyli zostałaby odrzucona, a liczone byłyby bez zmian dwie "19" i jedna "18,5". Czyli tak czy inaczej Stoch straciłby do Eisenbichlera 1,1 pkt.