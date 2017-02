MŚ w Lahti. Sztafeta sprinterska Polek na 9., Polaków na 10. miejscu, sensacje na podium

Przećwiczyć ból

Zmiany Kowalczyk: pierwsze, trzecie i pi±te miejsce

Pogoda na wtorek: bieg na no-waxach?

Upadki i sensacje

Ustiugow, senny koszmar Norwegów

- Co się stało? Kolczyk zgubiłam, to się stało - mówiła Justyna Kowalczyk, pytana o ostatni± zmianę sztafety sprinterskiej. Po wywrotce na ostatnim zakręcie Kowalczyk przyprowadziła sztafetę na dziewi±tym miejscu, przegrywaj±c na finiszu o pół sekundy ze Słowenkami.- To był dobry dzień dla mnie i niezły dla całej sztafetki - mówiła Kowalczyk za met±. Dla sztafety niezły, a nie dobry, bo udało się wprawdzie awansować do dziesięciozespołowego finału, ale uciekło w nim miejsce w czołowej ósemce, czyli miejsce stypendialne, ważne dla Eweliny Marcisz. Justyna Kowalczyk przegrała finisz z ósm± Słowenk± Anamarij± Lampić (zwyciężczyni niedawnego przedolimpijskiego sprintu klasykiem w Pjongczang) o pół sekundy, a wcze¶niej wywróciła się na ostatnim zjeĽdzie. - Było tam już mocno wy¶lizgane, ja zmęczona. Przykro mi że tak zrobiłam, że tak się stało. To była jaka¶ mała pomyłka. Miałam prawo już być bardzo zmęczona. A lepsz± przyszło¶ć Ewelinie postaramy się zapewnić w biegu sztafet - mówiła Justyna za met±.Była mimo wszystko zadowolona, bo przed biegiem nawet awans do finału nie był pewny, trzeba było się mocno napracować, by go wyrwać. I taki też był plan na ten dzień: popracować podczas rywalizacji, z adrenalin±, na tych zjazdach, zakrętach i podbiegach, na których we wtorek przyjdzie się ¶cigać z czasem w indywidualnym biegu na 10 km klasykiem. Powalczyć o jak najlepszy wynik , sprawdzić smarowanie nart, "przepalić się", jak mówi± z trenerem Aleksandrem Wierietielnym, przećwiczyć zmuszanie się do bólu. Polka mówi o wtorkowym biegu na 10 km klasykiem, że będzie bardzo boleć, i że trzeba wcze¶niej organizm przygotować, żeby potrafił za tę granicę bólu przej¶ć. Trochę od tego odwykł po poprzednim sezonie, gdy nie było biegów o wielk± stawkę.Pół dnia ze sprintami minęło Kowalczyk tak: ruszała na drugiej zmianie i starała się odrobić jak najwięcej ze strat po zmianie Eweliny Marcisz. Było z kim mierzyć siły, bo na zmianie Kowalczyk biegły w finale liderki sprintów, Maiken Caspersen Falla i Stina Nilsson. Polka miała na kolejnych zmianach - biega się po trzy razy - pierwsze, trzecie i pi±te miejsce. We wcze¶niejszym biegu półfinałowym nie odrobiła strat do rywalek tylko na jednej zmianie - ostatniej, gdy testowała inne narty i okazały się gorzej przygotowane.- Trasy w Lahti mam dobrze sprawdzone, bo byłam tu niedawno, ale potwierdziło się podczas sztafety to, co podejrzewali¶my z trenerem: że będziemy się tu szybko zakwaszać, że mog± być głupie upadki, bo mój był wła¶nie taki. Nogi były już zmęczone po¶cigami. Teraz czekamy na wtorek - mówiła. Czekaj± z niepokojem, bo prognozy pogody s± złe. - Nadci±ga horror, czyli temperatura bliska zera, a do tego ¶nieg z deszczem, czyli pogoda przy której mamy problemy ze smarowaniem - mówiła Polka. Niewykluczone, że na 10 kilometrów klasykiem trzeba będzie wybrać narty bez smarów, tak zwane no-waxy, a to jest kompromis który mało kto w biegach lubi.Sztafeta męska Maciej Staręga, Dominik Bury też awansowała do finału i też nie dogoniła miejsca stypendialnego (dla Burego, bo Staręga był w ósemce w indywidualnym sprincie). A wy¶cigi drużyn kolejny raz w mistrzostwach ¶wiata były znakomite, z dodatkowymi emocjami, kraksami, decyzjami jury. Na trasie upadały m.in. Kowalczyk, Jessica Diggins, Marcisz, Rosjanki miały kraksę z Amerykankami w strefie zmian i były w±tpliwo¶ci, czy zmianę zrobiły regulaminowo. A na mecie było sensacyjnie, bo tylko Norweżki wygrały jak na paradzie, tak jak można było się spodziewać. Niedaleko za Norweżkami niespodziewanie finiszowały Rosjanki, a Jessica Diggins wygrała pojedynek sprinterski ze Stin± Nilsson i stało się to, co przed startem mistrzostw było trudno wyobrażalne: Nilsson po dwóch sprintach nie tylko nie ma złotego, ale jakiegokolwiek medalu. Jeszcze dramatyczniejsze były rozstrzygaj±ce momenty sztafety mężczyzn, gdy pilnuj±cy prowadzenia Emil Iversen stracił rezon na widok doganiaj±cego go Livo Niskanena i chciał wskoczyć przed niego w tor, ale zrobił to tak, że sam upadł i jeszcze poci±gn±ł za sob± Fina. Tyle, że to Niskanen szybciej się podniósł i zdobył przynajmniej br±z, za plecami mistrzów Rosjan i wicemistrzów Włochów.Iversen (syn norweskiego trenera Szwedek i indywidualnego trenera Nilsson) i jego partner Johannes H. Klaebo zostali bez medalu. I w ten sposób na główn± gwiazdę mistrzostw w męskich biegach wyrasta kosztem Norwegów Rosjanin Siergiej Ustiugow. Koszmar Martina Johnsruda Sundby'ego. Najpierw pokonał Norwega w ostantim Tour de Ski, już w Lahti zabrał mu złoto w biegu ł±czonym, gdy Sundby zrywaj±c się do ataku na podbiegu złamał kijek. A w niedzielę objechał leż±cych: Norwega i Fina i popędził po złoto dla siebie i Nikity Kriukowa.A kolczyk Justyny Kowalczyk się ostatecznie znalazł. Nie zgin±ł na trasie - był w kapturze.