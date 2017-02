MŚ w Lahti. Łuszczek: Justyna Kowalczyk pokazała, że jest mocna. Ale boję się, że są co najmniej trzy mocniejsze od niej

Kowalczyk i Marcisz w niedzielę po sze¶ć razy przebiegły odcinek o długo¶ci 1,3 km. Trasa była wymagaj±ca, zawierała trudny podbieg i ostry zjazd, które zawodniczki będ± pokonywały również we wtorek. Między innymi dlatego Kowalczyk zdecydowała się na start. Rywalizacja w sztafecie miała być sprawdzianem przed walk± o medal.- Podobało mi się, jak Justyna biegła. Ale martwi mnie, że na ostatnim zjeĽdzie upadła [straciła przez to ósme miejsce na rzecz Słowenek] - mówi Łuszczek. - Ten ostatni zjazd znam na pamięć. Kiedy¶ tam była banda wysoka jak na torach bobslejowych, a jak człowieka wyrzuciło za ni±, to tracił więcej niż pół minuty, zanim się pozbierał. Teraz jest tam szeroko, fajnie, można elegancko przejechać, a i tak się boję, że Justyna będzie tam traciła sekundy. Zreszt±, gdyby nie było tej przeszkody, to Justynie też by było ciężko. Marit Bjoergen jest bardzo mocna, Krista Parmakoski też już się super w tych mistrzostwach pokazała, Charlotte Kalla tak samo [wła¶nie w takiej kolejno¶ci stanęły na podium po sobotnim biegu ł±czonym]. Boję się, że one s± mocniejsze - dodaje mistrz ¶wiata.Łuszczek uważa, że Kowalczyk będzie potrzebowała szczę¶cia, by pokonać któr±¶ z tych rywalek. - Dobrze, że się Justyna przepaliła, niektóre odcinki fest pobiegła, ale o złocie to trzeba zapomnieć. Bjoergen je zdobędzie. Jest i mocna, i m±dra, przez cały sezon dobrze rozkłada siły - mówi. - Swoje lata już ma, ale zaczynam się bać, że złotych medali wielkich imprez w końcu będzie miała więcej niż ja tytułów mistrza Polski, a zdobyłem ich sporo, 39 - żartuje Łuszczek.W sobotę Bjoergen wywalczyła 15. złoto M¦ w karierze, jest też sze¶ciokrotn± mistrzyni± olimpijsk±. - My¶lę, że we wtorek ona spokojnie wygra, a kilkana¶cie sekund za ni± będ± walcz±ce o srebro i br±z Kalla i Parmakoski - prognozuje Łuszczek. - Obym się mylił, jak w sobotę, gdy byłem pewny, że będziemy mieli chociaż jeden medal w skokach. Może smarowanie lepiej się uda ekipie Justyny? Warunki maj± być trudne, jak szczę¶cie dopisze, to może jednak podium będzie. A może się mylę, i Justyna okaże się mocniejsza niż my¶lę? Bardzo jej tego życzę , ale pieni±dze to mógłbym postawić na jej miejsce w "szóstce", a nie na medal - kończy Łuszczek.