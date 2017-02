MŚ w Lahti. Kowalczyk i Marcisz na dziewiątym miejscu w sprincie drużynowym. Kowalczyk: dobrze się czułam

Marcisz zaczynała, Kowalczyk kończyła. Marcisz traciła, Kowalczyk odrabiała, ile mogła - tak wygl±dały biegi Polek (każda z nich miała do pokonania trzy zmiany) i w eliminacjach, i w finale. Z półfinałów nasz duet awansował do decyduj±cej rozgrywki z 10. czasem. W finale polska para była lepsza tylko od Włoszek.- Przykro mi, że się potknęłam na ostatnim zjeĽdzie, bo miałyby¶my ósme miejsce - powiedziała Kowalczyk tuż po biegu przed kamer± TVP. Na finiszu podopieczn± Aleksandra Wierietielnego o 0,51 s wyprzedziła Słowenka Anamarija Lampić. Na stwierdzenie reportera TVP, że ósme miejsce zapewniłoby Marcisz stypendium na kolejny rok, Kowalczyk odpowiedziała: "Przykro mi, przepraszam". I obiecała, że postara się pomóc koleżankom zaj±ć miejsce daj±ce stypendium (czyli w "ósemce") w tradycyjnej sztafecie.Oczywi¶cie Kowalczyk przepraszać nie ma za co. To ona była zdecydowanie mocniejsz± czę¶ci± polskiego duetu. Swoje zrobiła. - Miało troszkę nerwów ze mnie zej¶ć i mam nadzieję, że zeszło. Dobrze czułam się nartach - mówiła, przypominaj±c, że ten start był form± treningu przed wtorkiem. Wtedy odbędzie się bieg na 10 km stylem klasycznym. Kowalczyk chce zdobyć medal.- Technikę dopiero będę ogl±dać, teraz nie jestem w stanie powiedzieć, jak było. Warunki były super, ale idzie ocieplenie, na wtorek jest zapowiadane co¶ między deszczem a ¶niegiem, wszyscy mamy stresa. Z tego testu jestem zadowolona - podsumowała Kowalczyk.