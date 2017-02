Boks. Dan Rafael, znany i ceniony dziennikarz bokserski zachwycony walką Ugonoha. "NIESAMOWITA WOJNA!!!!"

PUT ON FOX THIS HEAVYWEIGHT FIGHT IS INSANE!!!!!!!!!!!!! #PBConFox — Dan Rafael (@danrafaelespn) 26 lutego 2017

HOLY SH** WHAT A FIGHT!!! Breazeale with an insane KO of Izu! INCREDIBLE WAR!!!!!! #PBConFox #boxing — Dan Rafael (@danrafaelespn) 26 lutego 2017

Nokaut wisiał w powietrzu od pierwszej sekundy

- WŁˇCZAJCIE FOX, TA WALKA JEST SZALONA!!!!!! - pisał Rafael już na pocz±tku pojedynku.Chwilę póĽniej dodał, że trwaj±ca wówczas trzecia runda to najlepsza jak dot±d w bież±cym roku runda boksu na ¶wiecie.- CO ZA WALKA!!! Breazeale w szalony sposób nokautuje Izu! NIESAMOWITA WOJNA!!!! - zachwycał się już po zakończeniu potyczki, któr± w pi±tej rundzie wygrał pię¶ciarz z USA.Starcie Polaka z Amerykaninem spodobało się też innym żurnalistom. Michael Rosenthal z magazynu The Ring stwierdził, że trzecia runda była "epicka". Keith Idec z serwisu boxingscene.com podkre¶lił natomiast, że Ugonoh imponował na pocz±tku walki. Zaznaczył też jednak, że porażka stanowi dla Polaka duży krok w tył.30-latek ze Szczecina był liczony w trzeciej rundzie, ale w czwartej sam posłał przeciwnika na matę. Trudy tej wojny lepiej zniósł Breazeale, który w pi±tym starciu dwukrotnie przewrócił Ugonoha i wygrał przed czasem.Ugonoh stworzył z Breazealem kapitalne widowisko. Obaj padali na deski, wstawali, ripostowali jeszcze mocniej, a nokaut wisiał w powietrzu od pierwszej do ostatniej sekundy.