Premier League. Anglicy kpią z Fabiańskiego. Dostało się też Borucowi

Boruc również się nie popisał

"Flappyhandski" to zło¶liwe przezwisko Fabiańskiego, które powstało jeszcze w czasach, gdy popełniał błędy w Arsenalu. W Swansea gra jednak bardzo dobrze, przez co nie było już okazji do nazywania go w ten sposób. Wiele stron internetowych - m.in. Eurosport czy Express - już w tytułach relacji napisało, że "bł±d Fabiańskiego pozwolił Chelsea osi±gn±ć 11 pkt przewagi" w tabeli nad Manchesterem City . Polak nie popisał się w 72. minucie - przy stanie 1-1 Pedro oddał strzał z dystansu, a piłka wpadła do bramki pod ręk± Fabiańskiego."Mirror" przyznał za to spotkanie Polakowi ocenę 5 (skala 1-10). - Zdecydowana wpadka przy zwycięskim golu Pedro, piłka przeszła przez niego. Szokuj±ce - napisano w uzasadnieniu. "Daily Mail" przyznało Fabiańskiemu 5,5, najgorsz± ocenę w zespole.- Boruc i Bournemouth podarowali punkty West Bromwich - napisało ESPN. Boruc "popełnił niewytłumaczalny bł±d przy zwycięskim golu", gdy nie zdołał wypi±stkować piłki przy rzucie rożnym. Na jego plus zaliczono interwencję po uderzeniu Jamesa McCleana z bliskiej odległo¶ci, "ale było już za póĽno". Polak dostał ocenę 3 (skala 1-10). Od "Daily Mail" Boruc dostał 5 - podobne noty otrzymało czterech jego kolegów.- Takie jest życie bramkarza - stwierdził Eddie Howe, trener "Wi¶ni". - Boruc miał ¶wietne interwencje i popełnił błędy, tak jak każdy bramkarz. Wiemy, że jest dobry, to nasz kluczowy piłkarz, bardzo do¶wiadczony. Wierzę w niego, wiele razy nas ratował.Swansea Fabiańskiego zajmuje 15. miejsce w tabeli z 24 pkt. Bournemouth jest o pozycję wyżej, ma 26 pkt.